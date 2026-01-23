Tarkan’a Benzediğini Düşünen Hayran Goygoycuların Diline Fena Düştü
Megastar Tarkan, 7 yıl aradan sonra İstanbul’da verdiği konserlerle gündemden düşmezken, bu kez sahnede değil seyirciler arasında yaşanan ilginç bir an sosyal medyayı salladı. Volkswagen Arena’daki konserlerden birini en ön sıradan izleyen bir hayranın, Tarkan’a benzediğini düşünerek sahnedeki Megastar’a kendini göstermeye çalışması gündem oldu.
Tarkan’ın yoğun ilgi gören konser serisinin üçüncü gecesinde salon yine tıklım tıklımdı.
Ancak bu kez sosyal medyada konuşulan asıl detay sahneden değil, seyirciler arasından geldi.
