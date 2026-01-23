onedio
Tarkan’a Benzediğini Düşünen Hayran Goygoycuların Diline Fena Düştü

Gülistan Başköy
23.01.2026 - 12:20

Megastar Tarkan, 7 yıl aradan sonra İstanbul’da verdiği konserlerle gündemden düşmezken, bu kez sahnede değil seyirciler arasında yaşanan ilginç bir an sosyal medyayı salladı. Volkswagen Arena’daki konserlerden birini en ön sıradan izleyen bir hayranın, Tarkan’a benzediğini düşünerek sahnedeki Megastar’a kendini göstermeye çalışması gündem oldu.

İşte detaylar 👇

Tarkan’ın yoğun ilgi gören konser serisinin üçüncü gecesinde salon yine tıklım tıklımdı.

Demet Akalın, Tuba Ünsal, Birce Akalay, Burak Deniz, Salih Bademci, Giray Altınok ve daha birçok ünlü ismin izlediği gecede sürpriz de vardı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz sahneye çıkarak Tarkan’la birlikte “Kuzu Kuzu” şarkısını söyledi ve geceye damgasını vurdu.

Ancak bu kez sosyal medyada konuşulan asıl detay sahneden değil, seyirciler arasından geldi.

