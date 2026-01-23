onedio
Tahtın Sahibi Fenerbahçe Maçı: 22 Ocak Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.01.2026 - 11:32

Televizyon ekranlarında rekabetin doruğa çıktığı 22 Ocak 2026 Perşembe akşamının reyting sonuçları belli oldu. İzleyicilerin merakla takip ettiği “Gecenin galibi kim oldu?” sorusu da böylece yanıtını buldu.

Gelin birlikte bakalım 👇

Perşembe akşamı ekranlarda hem dizi hem de yarışma programları kıyasıya bir yarışa girerken, zirvenin sahibi bu kez spor yayını oldu.

TRT 1’de yayınlanan Fenerbahçe - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, 12,83 reyting alarak günün açık ara en çok izlenen yapımı olmayı başardı.

Avrupa arenasında temsilcimiz Fenerbahçe’nin Aston Villa ile oynadığı kritik mücadele, tüm kategorilerde rakiplerini geride bırakarak Perşembe akşamına damga vurdu.

Futbol karşılaşmasının ardından diziler arasındaki sıralama da netleşti.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı, güçlü performansını sürdürerek günü 6,67 reytingle ikinci sırada tamamladı.

Halef: Köklerin Çağrısı Reytingleri

  • Total: (2.) 9,05

  • AB: (2.) 4,95

  • ABC1: (2.) 6,67

Show TV’nin dizisi Veliaht, bu hafta listede alt sıralarda yer aldı.

Veliaht Reyting Sonuçları:

  • Total: (8.) 3,69

  • AB: (8.) 3,17

  • ABC1: (7.) 3,73

Survivor 2026 Reyting Sonuçları:

  • Total: (11.) 3,07

  • AB: (11.) 2,50

  • ABC1: (9.) 3,16

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
