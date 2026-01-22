Galatasaray Maçında Tanıştılar: Cem Uzan'ın Yeni Sevgilisi Sosyeteden Çıktı!
Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden Cem Uzan, yıllar sonra bu kez aşk hayatıyla gündemde. Firari olarak Fransa’da yaşayan Uzan’ın, sosyetenin tanınmış isimlerinden Yasemin Sadıkoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Galatasaray-Monaco maçında başlayan tanışıklık kısa sürede aşka dönüştü. Çift şu sıralar Fransa’da birlikte kayak tatilinde. Uzan’ın sevgilisi için yaptığı doğum günü paylaşımı ise bu ilişkiyi resmen ilan etti.
İşte detaylar 👇
Kaynak: Müge Dağıstanlı
Cem Uzan’ın magazin tarihine geçen en büyük aşkı, 13 yıl evli kaldığı Alara Koçibey olmuştu.
Müge Dağıstanlı’nın haberine göre; 2021 yılında Fransız eşi Fanny Blancheland’dan boşanan Cem Uzan, aradığı aşkı bu kez sosyetenin tanınmış isimlerinden Yasemin Sadıkoğlu’nda buldu.
Aşkını Sosyal Medyadan İlan Etti
