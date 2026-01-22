Galatasaray Maçında Tanıştılar: Cem Uzan'ın Yeni Sevgilisi Sosyeteden Çıktı!

Bu evlilikten Emre Renç ve Yasmin Paris adında iki çocukları dünyaya gelmişti. Ancak Uzan hakkında çıkarılan kırmızı bülten ve Fransa’ya kaçışı, bu evliliğin de sonunu getirmişti. Ayrılığın ardından Uzan’ın adı Bettina Machler ve Derin Mermerci ile anılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Alara Koçibey ve kızı Paris Uzan’ın ELLE Style Awards gecesinde ortaya çıkması, Uzan ailesini yeniden gündeme taşımıştı. Koçibey ve Paris Uzan'ın son hali dikkat çekmişti.