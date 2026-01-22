onedio
Magazin
Galatasaray Maçında Tanıştılar: Cem Uzan'ın Yeni Sevgilisi Sosyeteden Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.01.2026 - 15:32

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden Cem Uzan, yıllar sonra bu kez aşk hayatıyla gündemde. Firari olarak Fransa’da yaşayan Uzan’ın, sosyetenin tanınmış isimlerinden Yasemin Sadıkoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Galatasaray-Monaco maçında başlayan tanışıklık kısa sürede aşka dönüştü. Çift şu sıralar Fransa’da birlikte kayak tatilinde. Uzan’ın sevgilisi için yaptığı doğum günü paylaşımı ise bu ilişkiyi resmen ilan etti.

İşte detaylar 👇

Kaynak: Müge Dağıstanlı

Cem Uzan’ın magazin tarihine geçen en büyük aşkı, 13 yıl evli kaldığı Alara Koçibey olmuştu.

Bu evlilikten Emre Renç ve Yasmin Paris adında iki çocukları dünyaya gelmişti. Ancak Uzan hakkında çıkarılan kırmızı bülten ve Fransa’ya kaçışı, bu evliliğin de sonunu getirmişti. Ayrılığın ardından Uzan’ın adı Bettina Machler ve Derin Mermerci ile anılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Alara Koçibey ve kızı Paris Uzan’ın ELLE Style Awards gecesinde ortaya çıkması, Uzan ailesini yeniden gündeme taşımıştı. Koçibey ve Paris Uzan'ın son hali dikkat çekmişti.

Müge Dağıstanlı’nın haberine göre; 2021 yılında Fransız eşi Fanny Blancheland’dan boşanan Cem Uzan, aradığı aşkı bu kez sosyetenin tanınmış isimlerinden Yasemin Sadıkoğlu’nda buldu.

İkilinin Aralık ayında Galatasaray-Monaco maçında tanıştığı, bu tanışıklığın kısa sürede aşka dönüştüğü öğrenildi.

Galatasaray camiasında da tanınan Yasemin Sadıkoğlu’nun doğum gününü kutlamak isteyen çift, şu sıralar Fransa’da birlikte kayak tatilinde.

Aşkını Sosyal Medyadan İlan Etti

Cem Uzan, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilişkiyi adeta resmileştirdi. Sadıkoğlu’nun doğum gününü “Mutlu yıllar sevgilim. Happy birthday. İyi ki varsın hayatımda.” notuyla kutlayan Uzan, uzun bir aradan sonra kalbinin yeniden dolu olduğunu da ilan etmiş oldu.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
