Bir Dönem Tükenmişlik Yaşayan Meryem Uzerli’nin Son Çıkışı Farklı Yorumlara Neden Oldu!

Gülistan Başköy
22.01.2026 - 13:21

Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2026’ya katılarak hem güzelliği hem de zarafetiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Hazal Kaya ile tören sırasında aralarında geçen “Yaslan artık be kadın, bu ne güzellik!” diyalogu günlerce sosyal medyada konuşulurken, Uzerli bu kez yaptığı 'Her şey çok sıkıcı'  açıklamasıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Gelin birlikte bakalım 👇

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle dünya çapında üne kavuşan Meryem Uzerli'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Hatırlarsanız Uzerli, 2013 yılında diziyi ani bir kararla bırakmış, tükenmişlik sendromu yaşadığını açıklayarak Almanya’ya dönmüştü. O dönemde kendisini “Şarjı bitmiş bir makine gibiydim, robot gibi hissediyordum” sözleriyle anlatan Uzerli, bir süre sonra toparlanıp yeniden Türkiye’ye dönmüştü. Son olarak da Şakir Paşa Ailesi dizisiyle ekranlara dönerek yeniden tüm gözleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz günlerde de Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilen Joy Awards 2026'ya damga vurdu.

Hande Erçel, Barış Arduç, Halit Ergenç, Pınar Deniz, Tuba Büyüküstün, Büşra Develi Kaan Urgancıoğlu gibi Türk oyuncuların yoğun katılım gösterdiği gecede güzelliği, kombini ve enerjisi olay oldu. Hatırlarsanız gecede sosyal medyanın en çok konuştuğu detaylardan biri de Hazal Kaya ile Meryem Uzerli arasında yaşanan diyalog olay oldu.

Uzerli’yi gören Hazal Kaya’nın “Yaşlan artık be kadın, bu ne güzellik!” şeklindeki çıkışına X'te 'Aranızda sadece 8 yaş var abartma' şeklinde eleştiriler yağdı.

Son olarak ünlü oyuncu tören sonrası havalimanında Gazete Magazin muhabirlerin sorularını yanıtladı.

'Benim için her şey gerçekten çok sıkıcı, Ödül törenine gittik geldik, oyuncu arkadaşlarımızla vakit geçirdik, onun dışında bir şey yok hayatımda' sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

