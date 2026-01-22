Bir Dönem Tükenmişlik Yaşayan Meryem Uzerli’nin Son Çıkışı Farklı Yorumlara Neden Oldu!

Hande Erçel, Barış Arduç, Halit Ergenç, Pınar Deniz, Tuba Büyüküstün, Büşra Develi Kaan Urgancıoğlu gibi Türk oyuncuların yoğun katılım gösterdiği gecede güzelliği, kombini ve enerjisi olay oldu. Hatırlarsanız gecede sosyal medyanın en çok konuştuğu detaylardan biri de Hazal Kaya ile Meryem Uzerli arasında yaşanan diyalog olay oldu.

Uzerli’yi gören Hazal Kaya’nın “Yaşlan artık be kadın, bu ne güzellik!” şeklindeki çıkışına X'te 'Aranızda sadece 8 yaş var abartma' şeklinde eleştiriler yağdı.