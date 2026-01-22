Eski Hallerini Görünce Bi' Miktar Şok Olacağınız Protez Saçlı Ünlüler

Aslında saç ektirmişti ama o süreçte kafasındaki izler yüzünden protez saç denedi. Bir baktı ki hayat çok rahat, görüntü çok iyi bir süre böyle devam etti.

Katıldığı bir programda konuyla ilgili 'Her yerimde estetik mevcut, ufak ufak yaptırıyorum. Işık dolgusu yaptırdım. Saçlarımın normal hâli seyrek. Bu yüzden saç ektirdim. Dizi için protez saç takmışlardı, sonra ona alıştım. Bir daha kendi saçımı kullanmayı tercih etmedim.' diye konuşmuştu.