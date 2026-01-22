onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Eski Hallerini Görünce Bi' Miktar Şok Olacağınız Protez Saçlı Ünlüler

Eski Hallerini Görünce Bi' Miktar Şok Olacağınız Protez Saçlı Ünlüler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.01.2026 - 11:02

Kabul edelim… Bir saç, insanı gerçekten bambaşka biri yapabiliyor. Yaşadığımız çağın en büyük nimetlerinden biri de tam olarak bu: Dökülen saçlara çözüm var! Kimi saç ektiriyor, kimi “uğraşamam” deyip protez saça geçiyor, kimi de ikisini birden deniyor. Ünlüler dünyasında ise bu işin ustaları var. Hatta bazı isimleri öğrenince “Yok artık, o da mı?” diyebilirsiniz!

İşte protez saç kullanan ünlüler 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Enis Arıkan

Enis Arıkan

Aslında saç ektirmişti ama o süreçte kafasındaki izler yüzünden protez saç denedi. Bir baktı ki hayat çok rahat, görüntü çok iyi bir süre böyle devam etti.

Katıldığı bir programda konuyla ilgili 'Her yerimde estetik mevcut, ufak ufak yaptırıyorum. Işık dolgusu yaptırdım. Saçlarımın normal hâli seyrek. Bu yüzden saç ektirdim. Dizi için protez saç takmışlardı, sonra ona alıştım. Bir daha kendi saçımı kullanmayı tercih etmedim.' diye konuşmuştu.

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Protez saç denince Türkiye’de akla gelen ilk isim. Yıllardır bu yöntemi kullanıyor. Saç ektirdi mi, ektirmedi mi bilinmiyor ama protezle efsane bir istikrar yakaladığı kesin.

Bülent Serttaş

Bülent Serttaş

Hiç saklayanlardan değil. Aksine, protez yaptırdığı merkezin reklamını bile yaptı. “Ben mutluyum arkadaş” kafası.

Murat Boz

Murat Boz

Yakışıklı şarkıcımız önce protez saç denedi ardından popülerliğini arttıran saç ekimini yaptırdı.

Yusuf Demirkol (Zakkum)

Yusuf Demirkol (Zakkum)

Önce burun estetiği, sonra protez saç… Komple bir imaj değişimi. Eski haliyle yeni hali arasında dağlar kadar fark var.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fatih Ürek

Fatih Ürek

Onu protezsiz görmek neredeyse imkansız. Deniz kenarında bandanayla yakalayanlar şanslı. Protezle adeta bütünleşmiş durumda.

Selami Şahin

Selami Şahin

Türkiye’nin en eski protez saç kullanıcılarından. Muhtemelen teknoloji yokken peruk, şimdi ise gelişmiş protez kullanıyor.

Nuri Alço

Nuri Alço

Yeşilçam’ın efsane oyuncusu da protez kullandığını gizlemeyenlerden ve hatta reklam yüzü olanlardan.

Kemal Doğulu

Kemal Doğulu

Saçlar seyrelince çözümü protezde buldu. Açık söyleyelim: Yakıştı.

Oğuzhan Koç

Oğuzhan Koç

Saç ektirdi ama bir süre protezle de gezdi. Bizim hafızalarda da protezli hali kaldı açıkçası.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tolga Karel

Tolga Karel

Survivor sonrası saçlar gidince protezle kamuflaj yaptı. O da bu işi gizlemeyenlerden.

Erol Evgin

Erol Evgin

Erol Evgin uzun bir süredir protez saç kullananlardan. Hatta hatırlarsanız gezintiye çıktığı bir gün ters rüzgarın ve sabitlenmeyen peruğun kurbanı olmuştu ve kameralara bu haliyle yakalanmılştı.

🌍 Yabancılar da Masum Değil: Brad Pitt

🌍 Yabancılar da Masum Değil: Brad Pitt

Ünlü oyuncu uzun süredir saç dökülmesiyle mücadele eden isimlerden biri. Saç ektirdi evet aam protez saç uygulamalarını da tercih ettiği biliniyor.

Robert Pattinson

Robert Pattinson

Gözde aktör de saç protezi tercih eden isimlerden. Saç dökülmesini gizlemek için protez saç kullandığı biliniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın