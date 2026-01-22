Eski Hallerini Görünce Bi' Miktar Şok Olacağınız Protez Saçlı Ünlüler
Kabul edelim… Bir saç, insanı gerçekten bambaşka biri yapabiliyor. Yaşadığımız çağın en büyük nimetlerinden biri de tam olarak bu: Dökülen saçlara çözüm var! Kimi saç ektiriyor, kimi “uğraşamam” deyip protez saça geçiyor, kimi de ikisini birden deniyor. Ünlüler dünyasında ise bu işin ustaları var. Hatta bazı isimleri öğrenince “Yok artık, o da mı?” diyebilirsiniz!
İşte protez saç kullanan ünlüler 👇
Enis Arıkan
Mustafa Ceceli
Bülent Serttaş
Murat Boz
Yusuf Demirkol (Zakkum)
Fatih Ürek
Selami Şahin
Nuri Alço
Kemal Doğulu
Oğuzhan Koç
Tolga Karel
Erol Evgin
🌍 Yabancılar da Masum Değil: Brad Pitt
Robert Pattinson
