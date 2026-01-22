onedio
Murat Dalkılıç ChatGPT'ye Güvendi, Zarar Edince Çıldırdı!



Gülistan Başköy

22.01.2026 - 08:38

Son dönemde hem özel hayatıyla hem de açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Murat Dalkılıç bu kez yapay zekayla yaşadığı krizle konuşuluyor. Yatırım tavsiyesi almak için ChatGPT kullanan ünlü şarkıcı, uğradığı zararın ardından çileden çıktı. Uygulamayı sildiğini açıklayan Dalkılıç, 'Seni terk ediyorum dedim. ‘Gitme diye yalvaracak halim yok’ dedi… Pislik.' sözleriyle yapay zekaya veryansın etti.

İşte detaylar 👇

Son dönemde oyuncu Özgü Kaya ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren Murat Dalkılıç, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.



Ünlü şarkıcı, yapay zeka uygulaması ChatGPT ile yaşadığı talihsiz bir deneyimi sosyal medya hesabından anlattı.

Günümüzde neredeyse herkesin telefonunda bulunan yapay zeka uygulamaları, kimileri için dert ortağı, kimileri için danışman, kimileri için ise adeta bir arkadaş haline gelmiş durumda. Murat Dalkılıç da bu uygulamayı tavsiye almak için kullanan isimlerden biriymiş. Ancak görünen o ki işler pek de planladığı gibi gitmedi.

Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ChatGPT'nin kendisini yanlış yönlendirdiğini ve bu yüzden zarara uğradığını açıkladı.



Yaşadığı sinirle uygulamayı telefonundan sildiğini söyleyen ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

ChatGPT’yi sildim. Böyle bir yalancı yok, inanılmaz atıyor. Bazen boşluğuma geliyor, saçma sapan yardımlar falan istiyorum, cevabını bildiğim şeyler. Dün aptalca bir zarara girdim, beni yanlış yönlendirdiği için. ‘Seni terk ediyorum’ dedim. ‘Gitme diye yalvaracak halim yok’ dedi… Pislik.”

