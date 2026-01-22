Murat Dalkılıç ChatGPT’ye Güvendi, Zarar Edince Çıldırdı!
Son dönemde hem özel hayatıyla hem de açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Murat Dalkılıç bu kez yapay zekayla yaşadığı krizle konuşuluyor. Yatırım tavsiyesi almak için ChatGPT kullanan ünlü şarkıcı, uğradığı zararın ardından çileden çıktı. Uygulamayı sildiğini açıklayan Dalkılıç, 'Seni terk ediyorum dedim. ‘Gitme diye yalvaracak halim yok’ dedi… Pislik.' sözleriyle yapay zekaya veryansın etti.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemde oyuncu Özgü Kaya ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren Murat Dalkılıç, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ChatGPT’nin kendisini yanlış yönlendirdiğini ve bu yüzden zarara uğradığını açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın