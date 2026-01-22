Murat Dalkılıç ChatGPT’ye Güvendi, Zarar Edince Çıldırdı!

Ünlü şarkıcı, yapay zeka uygulaması ChatGPT ile yaşadığı talihsiz bir deneyimi sosyal medya hesabından anlattı.

Günümüzde neredeyse herkesin telefonunda bulunan yapay zeka uygulamaları, kimileri için dert ortağı, kimileri için danışman, kimileri için ise adeta bir arkadaş haline gelmiş durumda. Murat Dalkılıç da bu uygulamayı tavsiye almak için kullanan isimlerden biriymiş. Ancak görünen o ki işler pek de planladığı gibi gitmedi.