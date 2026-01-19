onedio
Doğal mı Estetik mi Merak Ediliyordu: Yapay Zeka Hande Erçel'in Estetiklerini Tek Tek Sıraladı!

Doğal mı Estetik mi Merak Ediliyordu: Yapay Zeka Hande Erçel'in Estetiklerini Tek Tek Sıraladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.01.2026 - 14:22

Son dönemin en popüler isimlerinden Hande Erçel’i tanımayan yoktur. Oyunculuğu zaman zaman eleştirilse de güzelliği konusunda neredeyse herkes hemfikir. 2015 yılında yayınlanan Güneş’in Kızları dizisiyle hayatımıza giren Erçel, 2026’ya geldiğimizde bambaşka bir görünüme kavuşmuş durumda. O günden bugüne değişimi sık sık “doğal mı, estetik mi?” tartışmalarını da beraberinde getirdi. Kimi “tamamen doğal” dedi, kimi “belli müdahaleler var” yorumunu yaptı. Biz de eski ve yeni fotoğraflarını yapay zekaya soralım dedik: “Hande Erçel’in estetiği var mı, varsa neler?” 

Yapay zeka tek tek sıraladı, gelin birlikte bakalım…

Yapay zekaya göre Hande Erçel’in yıllar içindeki değişimi, estetik dünyasında en çok konuşulan dönüşümlerden biri olarak kabul ediliyor.

Gençlik yıllarındaki daha yuvarlak ve yumuşak yüz hatlarının, günümüzde daha keskin, “V” şeklinde ve belirgin hatlara dönüştüğü dikkat çekiyor.

Yapay zekanın analizine göre Hande Erçel’in yaptırdığı iddia edilen estetik müdahaleler şöyle:

Bişektomi (yanak inceltme): En belirgin değişimlerden biri olarak görülüyor. Yanaklardaki yağ yastıkçıklarının alınmasıyla yüzün daha ince, elmacık kemiklerinin ise daha belirgin hale geldiği düşünülüyor.

Jawline (çene hattı dolgusu): Çene hattının eskisine göre çok daha keskin ve net görünmesi bu bölgeye dolgu yapıldığı iddiasını güçlendiriyor.

Çene ucu dolgusu: Yüzün “V” formuna kavuşmasında çene ucunun daha sivri ve belirgin hale getirilmiş olabileceği belirtiliyor.

Dudak dolgusu: Eski fotoğraflarıyla kıyaslandığında dudakların daha dolgun ve simetrik göründüğü dikkat çekiyor.

Masseter botoksu: Çene kaslarının incelmesiyle yüzün alt kısmının daha zarif bir forma kavuştuğu düşünülüyor.

Göz kapağı ve kaş kaldırma (badem göz): Göz yapısının daha çekik, kaşların ise daha kalkık görünmesi bu tip bir müdahale ihtimalini güçlendiriyor.

Yapay zeka, tüm bu değişimin yalnızca estetik müdahalelere bağlanmaması gerektiğini de özellikle vurguluyor. Verilen kilolar, değişen makyaj teknikleri, yüz hatlarının olgunlaşması ve yaş alma sürecinin de bu dönüşümde büyük payı olabileceğini söylüyor.

