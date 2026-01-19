Doğal mı Estetik mi Merak Ediliyordu: Yapay Zeka Hande Erçel'in Estetiklerini Tek Tek Sıraladı!
Son dönemin en popüler isimlerinden Hande Erçel’i tanımayan yoktur. Oyunculuğu zaman zaman eleştirilse de güzelliği konusunda neredeyse herkes hemfikir. 2015 yılında yayınlanan Güneş’in Kızları dizisiyle hayatımıza giren Erçel, 2026’ya geldiğimizde bambaşka bir görünüme kavuşmuş durumda. O günden bugüne değişimi sık sık “doğal mı, estetik mi?” tartışmalarını da beraberinde getirdi. Kimi “tamamen doğal” dedi, kimi “belli müdahaleler var” yorumunu yaptı. Biz de eski ve yeni fotoğraflarını yapay zekaya soralım dedik: “Hande Erçel’in estetiği var mı, varsa neler?”
Yapay zeka tek tek sıraladı, gelin birlikte bakalım…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zekaya göre Hande Erçel’in yıllar içindeki değişimi, estetik dünyasında en çok konuşulan dönüşümlerden biri olarak kabul ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zekanın analizine göre Hande Erçel’in yaptırdığı iddia edilen estetik müdahaleler şöyle:
Çene ucu dolgusu: Yüzün “V” formuna kavuşmasında çene ucunun daha sivri ve belirgin hale getirilmiş olabileceği belirtiliyor.
Göz kapağı ve kaş kaldırma (badem göz): Göz yapısının daha çekik, kaşların ise daha kalkık görünmesi bu tip bir müdahale ihtimalini güçlendiriyor.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın