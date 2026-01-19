Asena Keskinci’nin Bez Bebek İddiaları Sonrası Evrim Akın Yediği Linç Hakkında İlk Kez Konuştu

Keskinci, Evrim Akın’ın kendisine psikolojik baskı uyguladığını, hatta sigara dumanını yüzüne üfleyerek “Kanser olacaksın” dediğini iddia etmişti. Bununla da kalmayan Keskinci, ailesinin boşanma sürecine de gönderme yaparak, “Bir de ben seni diziden attırırsam ne olur, sokakta mı kalırsınız?” gibi sözler söylendiğini öne sürmüştü.

En çok konuşulan iddialardan biri ise, Evrim Akın’ın babasıyla ilgili olan sözler olmuştu. Keskinci, Akın’ın annesi ve babasını barıştırmak için devreye girdiğini ancak sonrasında babasıyla birlikte yaşamaya başladığını iddia etmişti. “Bunları neden şimdi anlatıyorsun?” sorusuna ise, “Birileri mutluluk pozları verirken ben neden yaşadıklarımı anlatmayayım?” diyerek yanıt vermişti.