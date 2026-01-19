onedio
Asena Keskinci’nin Bez Bebek İddiaları Sonrası Evrim Akın Yediği Linç Hakkında İlk Kez Konuştu

Gülistan Başköy
19.01.2026 - 11:54

Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci’nin Evrim Akın hakkında ortaya attığı psikolojik ve fiziksel şiddet iddiaları uzun süre gündemi meşgul etmişti. Bir kesim Asena Keskinci’yi haklı bulurken, bir kesim de bunun bir PR çalışması olabileceğini savunmuştu. Haftalarca konuşulan olaylarla ilgili Evrim Akın Pijama Sohbetleri programında açıklamalarda bulundu. Akın, kendisine yönelik tepkilerin organize troll saldırısı olduğunu iddia etti.

İşte detaylar 👇

2007 yılında yayınlanan Bez Bebek dizisinde çocuk oyuncu olarak yer alan Asena Keskinci, geçtiğimiz aylarda yıllar sonra sessizliğini bozmuş ve sette yaşadıklarını anlatmıştı.

Keskinci, Evrim Akın’ın kendisine psikolojik baskı uyguladığını, hatta sigara dumanını yüzüne üfleyerek “Kanser olacaksın” dediğini iddia etmişti. Bununla da kalmayan Keskinci, ailesinin boşanma sürecine de gönderme yaparak, “Bir de ben seni diziden attırırsam ne olur, sokakta mı kalırsınız?” gibi sözler söylendiğini öne sürmüştü.

En çok konuşulan iddialardan biri ise, Evrim Akın’ın babasıyla ilgili olan sözler olmuştu. Keskinci, Akın’ın annesi ve babasını barıştırmak için devreye girdiğini ancak sonrasında babasıyla birlikte yaşamaya başladığını iddia etmişti. “Bunları neden şimdi anlatıyorsun?” sorusuna ise, “Birileri mutluluk pozları verirken ben neden yaşadıklarımı anlatmayayım?” diyerek yanıt vermişti.

Bu açıklamaların ardından Evrim Akın da gözyaşları içinde kameralar karşısına çıkmış ve iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Akın, bunun bir “itibar suikastı” olduğunu söylemiş, çocuklara, kadınlara ve hayvanlara karşı hassasiyetini vurgulayarak, “Ben kimsenin yüzüne duman üflemedim, hele bir çocuğa asla” ifadelerini kullanmıştı.

Aynı dönemde Asena Keskinci’nin yeni dizisi Jasmine’in HBO Max’te yayınlanmaya başlaması ise sosyal medyada yeni bir tartışmayı da beraberinde getirmişti.

Bazı kullanıcılar, bu çıkışın bir PR çalışması olabileceğini öne sürmüştü. 

Son olarak Evrim Akın, hakkında yapılan yorumlar ve aldığı tepkilerle ilgili tekrar konuştu.

Akın, kendisine yöneltilen saldırıların büyük bölümünün gerçek kişilerden değil, organize şekilde oluşturulmuş troll hesaplardan geldiğini iddia ederek şu sözleri kullandı:

