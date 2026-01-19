Asena Keskinci’nin Bez Bebek İddiaları Sonrası Evrim Akın Yediği Linç Hakkında İlk Kez Konuştu
Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci’nin Evrim Akın hakkında ortaya attığı psikolojik ve fiziksel şiddet iddiaları uzun süre gündemi meşgul etmişti. Bir kesim Asena Keskinci’yi haklı bulurken, bir kesim de bunun bir PR çalışması olabileceğini savunmuştu. Haftalarca konuşulan olaylarla ilgili Evrim Akın Pijama Sohbetleri programında açıklamalarda bulundu. Akın, kendisine yönelik tepkilerin organize troll saldırısı olduğunu iddia etti.
2007 yılında yayınlanan Bez Bebek dizisinde çocuk oyuncu olarak yer alan Asena Keskinci, geçtiğimiz aylarda yıllar sonra sessizliğini bozmuş ve sette yaşadıklarını anlatmıştı.
Bu açıklamaların ardından Evrim Akın da gözyaşları içinde kameralar karşısına çıkmış ve iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.
Aynı dönemde Asena Keskinci’nin yeni dizisi Jasmine’in HBO Max’te yayınlanmaya başlaması ise sosyal medyada yeni bir tartışmayı da beraberinde getirmişti.
Akın, kendisine yöneltilen saldırıların büyük bölümünün gerçek kişilerden değil, organize şekilde oluşturulmuş troll hesaplardan geldiğini iddia ederek şu sözleri kullandı:
