Justin Bieber Yıllar Önce Selena Gomez’le Dudak Dudağa Olduğu Paylaşımı Beğenince Alay Konusu Oldu!
Son dönemde davranışlarıyla sık sık “ne yapmaya çalışıyor?” dedirten Justin Bieber’dan yine olay bir hamle geldi. Evli şarkıcı, 2016’da paylaştığı Selena Gomez’le olan postuna gelen “Yaşasın gelinle damat” yorumunu beğenince magazin dünyası karıştı. Kısa süre sonra yorumu beğenmekten vazgeçti ama paylaşımı silmeye yine kıyamadı. Bu hareketi sosyal medyada goygoyculara malzeme oldu.
Gelin, Bieber cephesinde yine neler olmuş birlikte bakalım…
Justin Bieber ve Selena Gomez bir dönemin en çok konuşulan, en çok sevilen ama aynı zamanda en sancılı çiftlerinden biri.
2018 yılında Justin Bieber, Hailey Baldwin ile evlenerek hayatında yeni bir sayfa açtı.
Son olarak Justin Bieber, 2016 yılında paylaştığı Selena Gomez’le olan postuna gelen “Yaşasın gelinle damat” yorumunu beğendi.
