onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Justin Bieber Yıllar Önce Selena Gomez’le Dudak Dudağa Olduğu Paylaşımı Beğenince Alay Konusu Oldu!

Justin Bieber Yıllar Önce Selena Gomez’le Dudak Dudağa Olduğu Paylaşımı Beğenince Alay Konusu Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.01.2026 - 11:08

Son dönemde davranışlarıyla sık sık “ne yapmaya çalışıyor?” dedirten Justin Bieber’dan yine olay bir hamle geldi. Evli şarkıcı, 2016’da paylaştığı Selena Gomez’le olan postuna gelen “Yaşasın gelinle damat” yorumunu beğenince magazin dünyası karıştı. Kısa süre sonra yorumu beğenmekten vazgeçti ama paylaşımı silmeye yine kıyamadı. Bu hareketi sosyal medyada goygoyculara malzeme oldu.

Gelin, Bieber cephesinde yine neler olmuş birlikte bakalım…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Justin Bieber ve Selena Gomez bir dönemin en çok konuşulan, en çok sevilen ama aynı zamanda en sancılı çiftlerinden biri.

Justin Bieber ve Selena Gomez bir dönemin en çok konuşulan, en çok sevilen ama aynı zamanda en sancılı çiftlerinden biri.

İkilinin hikayesi 2010 yılında menajerlerinin adeta çöpçatanlık yapmasıyla başlamış, kısa sürede büyük bir aşka dönüşmüştü. Hayranları onları “mükemmel çift” ilan ederken, ilişkileri de en az şarkıları kadar olay olmuştu.

Ancak bu aşk hiçbir zaman sakin ilerlemedi. Ayrılıklar, barışmalar, göndermeler derken 2016 yılında Justin ve Selena yollarını kesin olarak ayırdı.

2018 yılında Justin Bieber, Hailey Baldwin ile evlenerek hayatında yeni bir sayfa açtı.

2018 yılında Justin Bieber, Hailey Baldwin ile evlenerek hayatında yeni bir sayfa açtı.

Selena Gomez de aradığı huzuru müzik yapımcısı Benny Blanco’da buldu ve o da kendi yoluna devam etti. Ama görünen o ki Justin geçmişi bir türlü tam kapatamıyor.

Son aylarda Bieber’ın, Selena ve Benny Blanco ile ilgili yaptığı “yanlışlıkla mı, bilerek mi?” denilen hamleler dikkat çekmişti. Önce Benny Blanco’yu takipten çıkmış, sonra Selena’yla ilgili bir hayran sayfasının paylaşımını beğenip geri çekmişti.

Son olarak Justin Bieber, 2016 yılında paylaştığı Selena Gomez’le olan postuna gelen “Yaşasın gelinle damat” yorumunu beğendi.

Son olarak Justin Bieber, 2016 yılında paylaştığı Selena Gomez’le olan postuna gelen “Yaşasın gelinle damat” yorumunu beğendi.

Kısa süre sonra beğenisini geri çekti ama gönderiyi silmedi. Bu hamlesi fark edilince de goygoycuların diline fena düştü.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın