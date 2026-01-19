Justin Bieber Yıllar Önce Selena Gomez’le Dudak Dudağa Olduğu Paylaşımı Beğenince Alay Konusu Oldu!

Selena Gomez de aradığı huzuru müzik yapımcısı Benny Blanco’da buldu ve o da kendi yoluna devam etti. Ama görünen o ki Justin geçmişi bir türlü tam kapatamıyor.

Son aylarda Bieber’ın, Selena ve Benny Blanco ile ilgili yaptığı “yanlışlıkla mı, bilerek mi?” denilen hamleler dikkat çekmişti. Önce Benny Blanco’yu takipten çıkmış, sonra Selena’yla ilgili bir hayran sayfasının paylaşımını beğenip geri çekmişti.