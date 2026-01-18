onedio
Buluşma Gerçekleşti: Mabel Matiz ile Megastar Tarkan Kuliste Yan Yana Geldi!

Gülistan Başköy
18.01.2026 - 16:09

Yedi yıl aradan sonra İstanbul’da sahneye çıkan Tarkan’ın konserinde Mabel Matiz’e verdiği destek çok konuşulmuştu. İkilinin o anları sosyal medyada gündem olmuştu. Bu kez sahne arkasından bir kare geldi. Mabel Matiz, Tarkan’la kuliste yan yana çekilen fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına da 'Sana tanıklık edebildiğimiz için hepimiz çok şanslıyız.' notunu düştü. 

Yedi yıl aradan sonra İstanbul’da sahneye çıkan Tarkan, Volkswagen Arena’daki konseriyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Bu kez sahne arkasından bir paylaşım geldi.

Geçtiğimiz saatlerde Mabel Matiz, sosyal medya hesabından Tarkan’la kuliste yan yana çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı. Paylaşımına ise notu düştü:

“Altın yürek.

Sevgi dolu, vicdanlı, eşsiz yürek.

Sana tanıklık edebildiğimiz için hepimiz çok şanslıyız.

Sen bir efsanesin.

Bizi bir kez daha mestettin, şifalandırdın, ruhumuzu hafiflettin.

İyi ki varsın canım Tarkan!🫂.”

