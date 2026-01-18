Buluşma Gerçekleşti: Mabel Matiz ile Megastar Tarkan Kuliste Yan Yana Geldi!
Yedi yıl aradan sonra İstanbul’da sahneye çıkan Tarkan’ın konserinde Mabel Matiz’e verdiği destek çok konuşulmuştu. İkilinin o anları sosyal medyada gündem olmuştu. Bu kez sahne arkasından bir kare geldi. Mabel Matiz, Tarkan’la kuliste yan yana çekilen fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına da 'Sana tanıklık edebildiğimiz için hepimiz çok şanslıyız.' notunu düştü.
Yedi yıl aradan sonra İstanbul’da sahneye çıkan Tarkan, Volkswagen Arena’daki konseriyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Bu kez sahne arkasından bir paylaşım geldi.
