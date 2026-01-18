onedio
Megastar Tarkan, Konserinde Mabel Matiz’e Destek Dolu Sözleriyle Alkış Topladı

Gülistan Başköy
18.01.2026 - 08:51

Megastar Tarkan, yedi yıl aradan sonra İstanbul sahnesine muhteşem bir dönüş yaptı. Ünlü isimlerin akın ettiği konserde salon tıklım tıklımdı. Ancak geceye damga vuran anlardan biri, Tarkan’ın kalabalığın arasında Mabel Matiz’i fark etmesi oldu. Sahnedeyken arkadaşına seslenen Tarkan’ın sözleri alkış aldı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. 😍

İşte detaylar 👇

Türkiye’nin megastarı Tarkan, uzun bir aranın ardından İstanbul’da vereceği sekiz konserin ilkinde hayranlarıyla buluştu.

Volkswagen Arena’da gerçekleşen konser, hem yoğun ilgi hem de duygusal anlarla hafızalara kazındı. Tarkan, konserine 1997’de çıkardığı ve adını taşıyan albümünden “Ölürüm Sana” ile başladı. Ardından “Dudu” başta olmak üzere en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Yaklaşık üç saat sahnede kalan megastar, salonu dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sırasında seyircilerine seslenen Tarkan, “Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım” sözleriyle alkış topladı.

Geceye Ezgi Mola, Burçin Terzioğlu, Selin Şekerci, Sedef Avcı, Esra Erol, Merve Dizdar, Meriç Aral, Serkan Keskin ve Arzu Sabancı gibi birçok ünlü isim de katıldı.

Ezgi Mola, konserden paylaştığı kareye “Hastasıyım” notunu düştü. Ancak gecenin en çok konuşulan anlarından biri Tarkan’ın kalabalığın içinde Mabel Matiz’i fark etmesi oldu. Sahnedeyken Mabel Matiz’e seslenen Tarkan, “Canım arkadaşım hoş geldin. Seni burada aramızda görmek ne güzel. Seni çok seviyorum, her şeyinle olduğun gibi. Tüm desteğimizle, kalbimizle yanındayız her zaman. Bu şarkıyı da sana söylüyorum o zaman” diyerek sevilen şarkılarından “Hepsi Senin mi?” şarkısını söylemeye başladı.

İşte o anlar:

