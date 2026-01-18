Megastar Tarkan, Konserinde Mabel Matiz’e Destek Dolu Sözleriyle Alkış Topladı
Megastar Tarkan, yedi yıl aradan sonra İstanbul sahnesine muhteşem bir dönüş yaptı. Ünlü isimlerin akın ettiği konserde salon tıklım tıklımdı. Ancak geceye damga vuran anlardan biri, Tarkan’ın kalabalığın arasında Mabel Matiz’i fark etmesi oldu. Sahnedeyken arkadaşına seslenen Tarkan’ın sözleri alkış aldı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. 😍
İşte detaylar 👇
Türkiye’nin megastarı Tarkan, uzun bir aranın ardından İstanbul’da vereceği sekiz konserin ilkinde hayranlarıyla buluştu.
Geceye Ezgi Mola, Burçin Terzioğlu, Selin Şekerci, Sedef Avcı, Esra Erol, Merve Dizdar, Meriç Aral, Serkan Keskin ve Arzu Sabancı gibi birçok ünlü isim de katıldı.
İşte o anlar:
