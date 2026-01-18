Megastar Tarkan, Konserinde Mabel Matiz’e Destek Dolu Sözleriyle Alkış Topladı

Volkswagen Arena’da gerçekleşen konser, hem yoğun ilgi hem de duygusal anlarla hafızalara kazındı. Tarkan, konserine 1997’de çıkardığı ve adını taşıyan albümünden “Ölürüm Sana” ile başladı. Ardından “Dudu” başta olmak üzere en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Yaklaşık üç saat sahnede kalan megastar, salonu dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sırasında seyircilerine seslenen Tarkan, “Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım” sözleriyle alkış topladı.