Kahveyle İlgili Doğru Bildiğimiz Yanlışları Açıklayan Doktor Ezber Bozdu!

Kısa vadede evet. Ama uzun vadede mucize beklememek gerekiyor.

Metabolizma meselesi?

Evet, metabolizmayı bir miktar hızlandırıyor. Ama bu “kahve iç, zayıfla” demek değil. Kilo vermeye etkisi sınırlı ve kişiye göre değişiyor.

İyi haberler de var:

Tatar'a göre kahvenin karaciğer koruyucu etkileri var. Uzun süreli araştırmalar, tip 2 diyabet riskini azaltabildiğini de gösteriyor. Ayrıca bağırsakları çalıştırabiliyor, spordan önce içilebiliyor ve bir miktar antioksidan içeriyor.

Ama herkes için masum değil!

Tansiyonu yükseltebilir, çarpıntı yapabilir, mide asidini artırdığı için reflüyü tetikleyebilir. Anksiyeteyi de artırabiliyor. Üstelik demir emilimini de azaltıyor.