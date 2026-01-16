onedio
Kahveyle İlgili Doğru Bildiğimiz Yanlışları Açıklayan Doktor Ezber Bozdu!

Kahveyle İlgili Doğru Bildiğimiz Yanlışları Açıklayan Doktor Ezber Bozdu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.01.2026 - 15:07

Güne kahveyle başlayanlardan “kahve içmeden ayılamam” diyenlere kadar herkesin dilinden düşmeyen kahveyle ilgili gerçekler masaya yatırıldı. Doktor Mehmet Ali Tatar, kahvenin sanıldığı gibi enerji vermediğini, sadece uykuyu geciktirdiğini anlattı. Kimi zaman faydalı, kimi zaman ise farkında olmadan vücuda zarar verebilen etkilerinden bahsetti. “Metabolizmayı hızlandırıyor mu, kilo verdiriyor mu, kalbe zararlı mı?” gibi sorulara net cevaplar verdi. Meğer kahve hakkında bildiğimiz birçok şey ya eksik ya da tamamen yanlışmış…

Kahve kimimiz için sabahın vazgeçilmezi, kimimiz için gün içinde “bir tane daha” demeden duramadığımız bir alışkanlık.

Kahve kimimiz için sabahın vazgeçilmezi, kimimiz için gün içinde “bir tane daha” demeden duramadığımız bir alışkanlık.

Ama yıllardır “enerji veriyor, zayıflatıyor, uykuyu açıyor” diye içtiğimiz kahvenin etkileri gerçekten sandığımız gibi mi? Doktor Mehmet Ali Tatar, kahve hakkında doğru bilinen yanlışları tek tek anlattı.

İlk büyük sürpriz: Kahve enerji vermiyor!

Tatar’a göre kahve aslında vücuda enerji sağlamıyor, sadece beynin “uykum var” sinyalini geciktiriyor. Yani yorgunluğu ortadan kaldırmıyor, sadece bir süreliğine erteliyor.

Peki baş ağrısı yapar mı?

Eğer her gün düzenli kahve içiyorsanız ve birden bırakırsanız, evet. Yoksunluk baş ağrısı yapabiliyor.

Odaklanmayı artırır mı?

Odaklanmayı artırır mı?

Kısa vadede evet. Ama uzun vadede mucize beklememek gerekiyor.

Metabolizma meselesi?

Evet, metabolizmayı bir miktar hızlandırıyor. Ama bu “kahve iç, zayıfla” demek değil. Kilo vermeye etkisi sınırlı ve kişiye göre değişiyor.

İyi haberler de var:

Tatar'a göre kahvenin karaciğer koruyucu etkileri var. Uzun süreli araştırmalar, tip 2 diyabet riskini azaltabildiğini de gösteriyor. Ayrıca bağırsakları çalıştırabiliyor, spordan önce içilebiliyor ve bir miktar antioksidan içeriyor.

Ama herkes için masum değil!

Tansiyonu yükseltebilir, çarpıntı yapabilir, mide asidini artırdığı için reflüyü tetikleyebilir. Anksiyeteyi de artırabiliyor. Üstelik demir emilimini de azaltıyor.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
