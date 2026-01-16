onedio
Yürüyen Merdivende Sağda Duruyoruz Ama Neden? 10 Davranışın Şaşırtan Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.01.2026 - 11:53

Artık sıradan gelen ve her gün yaptığımız davranışların kökeninin aslında Orta Çağ’a dayandığını biliyor muydunuz? Bir içerik üreticisi, “Neden masaya dirsek koymayız, niye yürüyen merdivende sağda dururuz, kadın kıyafetlerinin düğmeleri neden ters?” gibi soruların cevaplarını tek tek anlattı; ortaya hem şaşırtıcı hem de epey eğlenceli bir tablo çıktı.

Gelin birlikte bakalım 👇

Kaynak

Günlük hayatımızda uyguladığımız pek çok kuralın kökeni meğer kılıçlı, zırhlı zamanlara dayanıyormuş.

Yağız Şenol isimli bir içerik üreticisi, masaya dirsek koymama kuralı, asker ve baş selamı, el sıkışma, yürüyen merdivende sağda durmak gibi alışkanlıklarımızın kökenini tek tek açıkladı. 'Cevapları için gitmemiz gereken yer Orta Çağ.' diyerek konuya giren Şenol, 'Masaya dirseğini koymak demek, alan işgali.  Ya da kadınların kıyafetlerindeki düğmelerin ters olması... Çünkü Orta Çağ'da kadınları başkaları giydiriyordu. Hizmetçiler falan giydiriyordu. Giydiren kişi için düğmeler yine doğru yerde duruyor.' dedi.

