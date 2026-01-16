Yürüyen Merdivende Sağda Duruyoruz Ama Neden? 10 Davranışın Şaşırtan Hikayesi

Artık sıradan gelen ve her gün yaptığımız davranışların kökeninin aslında Orta Çağ’a dayandığını biliyor muydunuz? Bir içerik üreticisi, “Neden masaya dirsek koymayız, niye yürüyen merdivende sağda dururuz, kadın kıyafetlerinin düğmeleri neden ters?” gibi soruların cevaplarını tek tek anlattı; ortaya hem şaşırtıcı hem de epey eğlenceli bir tablo çıktı.
Gelin birlikte bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günlük hayatımızda uyguladığımız pek çok kuralın kökeni meğer kılıçlı, zırhlı zamanlara dayanıyormuş.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın