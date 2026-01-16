Düşüşe Rağmen En Büyük Rakibini Eledi: 15 Ocak Perşembe Reytinglerinde Kazanan Belli Oldu
Televizyon ekranlarında 15 Ocak Perşembe akşamı tam anlamıyla reyting savaşı vardı. Bir yanda diziler, bir yanda Survivor, bir yanda maç derken izleyici tercihini yaptı. Kanal D’de Miraç Kandili programı, Show TV’de Veliaht, Now’da Halef: Köklerin Çağrısı, TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV’de Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü maçı, TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler ve Star TV’de Greenland Son Sığınak ekrana geldi. Peki gecenin kazananı kim oldu?
Gelin birlikte bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyon ekranlarında 15 Ocak Perşembe akşamı rekabet dozu oldukça yüksek bir gece yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halef: Köklerin Çağrısı;
Veliaht cephesinde ise işler pek yolunda gitmedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın