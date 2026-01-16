Düşüşe Rağmen En Büyük Rakibini Eledi: 15 Ocak Perşembe Reytinglerinde Kazanan Belli Oldu

Gecenin sonunda ise gözler her zamanki gibi reyting tablosuna çevrildi. Her zaman olduğu gibi bu hafta da en dikkat çeken rekabet, Veliaht ile Halef: Köklerin Çağrısı arasında yaşandı. Reyting sonuçlarına göre Halef, diğer haftaya göre düşüş yaşamasına rağmen 15 Ocak Perşembe günü üç kategoride de birinci oldu.