Düşüşe Rağmen En Büyük Rakibini Eledi: 15 Ocak Perşembe Reytinglerinde Kazanan Belli Oldu

Düşüşe Rağmen En Büyük Rakibini Eledi: 15 Ocak Perşembe Reytinglerinde Kazanan Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.01.2026 - 10:51

Televizyon ekranlarında 15 Ocak Perşembe akşamı tam anlamıyla reyting savaşı vardı. Bir yanda diziler, bir yanda Survivor, bir yanda maç derken izleyici tercihini yaptı. Kanal D’de Miraç Kandili programı, Show TV’de Veliaht, Now’da Halef: Köklerin Çağrısı, TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV’de Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü maçı, TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler ve Star TV’de Greenland Son Sığınak ekrana geldi. Peki gecenin kazananı kim oldu? 

Gelin birlikte bakalım 👇

Televizyon ekranlarında 15 Ocak Perşembe akşamı rekabet dozu oldukça yüksek bir gece yaşandı.

Televizyon ekranlarında 15 Ocak Perşembe akşamı rekabet dozu oldukça yüksek bir gece yaşandı.

Gecenin sonunda ise gözler her zamanki gibi reyting tablosuna çevrildi. Her zaman olduğu gibi bu hafta da en dikkat çeken rekabet, Veliaht ile Halef: Köklerin Çağrısı arasında yaşandı. Reyting sonuçlarına göre Halef, diğer haftaya göre düşüş yaşamasına rağmen 15 Ocak Perşembe günü üç kategoride de birinci oldu.

Halef: Köklerin Çağrısı;

Halef: Köklerin Çağrısı;

Total’de 8,69,

AB’de 5,33,

ABC1’de 6,88 reyting alarak tüm gruplarda rakibini eledi.

Veliaht cephesinde ise işler pek yolunda gitmedi.

Veliaht cephesinde ise işler pek yolunda gitmedi.

Dizi bu hafta tüm kategorilerde düşüş yaşadı.

Total’de 3,51 ile 7’nci,

AB’de 3,51 ile 4’üncü,

ABC1’de 3,63 ile 7’nci sırada yer aldı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
