Test Sonucu Pozitif Çıkınca "Her Şeyi Anlatacağım" Diyen Yusuf Güney Kandil Mesajı Paylaştı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler gündemden düşmüyor. Uyuşturucu testi pozitif çıkan Melisa Döngel’in ardından bu kez Yusuf Güney’den gelen Miraç Kandili paylaşımı dikkat çekti. Ünlü şarkıcı paylaşımında 'Bu gece temiz bir zihin ve bedenle çok dua edin. Ülke olarak çok ihtiyacımız var.' ifadelerine yer verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında adı geçen ünlü isimler gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz saatlerde ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
