Test Sonucu Pozitif Çıkınca "Her Şeyi Anlatacağım" Diyen Yusuf Güney Kandil Mesajı Paylaştı

Gülistan Başköy
15.01.2026 - 15:40

Uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler gündemden düşmüyor. Uyuşturucu testi pozitif çıkan Melisa Döngel’in ardından bu kez Yusuf Güney’den gelen Miraç Kandili paylaşımı dikkat çekti. Ünlü şarkıcı paylaşımında 'Bu gece temiz bir zihin ve bedenle çok dua edin. Ülke olarak çok ihtiyacımız var.' ifadelerine yer verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında adı geçen ünlü isimler gündemden düşmüyor.

Şarkıcı Yusuf Güney, 22 Aralık’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, ifadesinin ardından saç ve kan örneği verilmek üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. İşlemlerin ardından serbest bırakılan Güney, bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sürece isyan etmişti.

Adli Tıp’tan gelen raporda, Yusuf Güney’in saç örneklerinde “kokain” ve bu maddenin metaboliti olan “benzoilekgonin” tespit edildiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, sonucu yalanlamamış ancak çok sert bir açıklamayla kendisini eleştirenlere yüklenmişti. “Ben utanılacak hiçbir şey yapmadım” diyen Güney, yaşananları bir “oyun” olarak nitelendirmiş ve “Her şeyi anlatacağım” sözleriyle dikkat çekmişti.

Kaçıranlar için açıklamasının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Geçtiğimiz saatlerde ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Yayının ertelendiğini duyuran şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Miraç Kandili. Canlı yayını yarın akşam 10’a erteliyorum kardeşlerim. Bana odaklanıp anlatacaklarımdan dolayı böyle özel bir geceyi es geçmeyelim. Bu gece çok dua edin. Temiz bir zihin ve bedenle lütfen çok dua edin. Çok ihtiyacımız var ülke olarak…”

