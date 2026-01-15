Test Sonucu Pozitif Çıkınca "Her Şeyi Anlatacağım" Diyen Yusuf Güney Kandil Mesajı Paylaştı

Şarkıcı Yusuf Güney, 22 Aralık’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, ifadesinin ardından saç ve kan örneği verilmek üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. İşlemlerin ardından serbest bırakılan Güney, bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sürece isyan etmişti.

Adli Tıp’tan gelen raporda, Yusuf Güney’in saç örneklerinde “kokain” ve bu maddenin metaboliti olan “benzoilekgonin” tespit edildiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, sonucu yalanlamamış ancak çok sert bir açıklamayla kendisini eleştirenlere yüklenmişti. “Ben utanılacak hiçbir şey yapmadım” diyen Güney, yaşananları bir “oyun” olarak nitelendirmiş ve “Her şeyi anlatacağım” sözleriyle dikkat çekmişti.