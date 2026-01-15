onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Melisa Döngel’den Dikkat Çeken Kandil Paylaşımı

Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Melisa Döngel’den Dikkat Çeken Kandil Paylaşımı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.01.2026 - 14:00

Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği verdikten sonra serbest bırakılan Melisa Döngel süreçle ilgili açıklamasını yapmış, konunun hukuki olarak kapandığını söylemişti. Aradan geçen günlerin ardından uyuşturucu testi pozitif çıkan Döngel, bu kez kandil mesajıyla dikkat çekti. 

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması, magazin dünyasını da karıştırmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması, magazin dünyasını da karıştırmıştı.

Soruşturma kapsamında bazı ünlü isimlerin gözaltına alınması ve ifadeye çağrılması uzun süre konuşulmuştu. Bu isimlerden biri de genç oyuncu Melisa Döngel olmuştu.

Hatırlanacağı üzere Döngel, operasyonun yapıldığı gün yurt dışında olduğu için adresinde bulunamamış, Türkiye’ye döner dönmez ise Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği vermişti. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamayla sürecin hukuka uygun şekilde tamamlandığını ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığını duyurmuştu. “Gelişmeleri öğrenir öğrenmez aynı gün Türkiye’ye döndüm ve bizzat giderek ifademi verdim” diyen Döngel, yetkililere ve kendisine destek olanlara da teşekkür etmişti.

Açıklamasının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Test sonucu pozitif çıkan Melisa Döngel, sessizliğini geçtiğimiz saatlerde yaptığı kandil paylaşımıyla bozdu.

Test sonucu pozitif çıkan Melisa Döngel, sessizliğini geçtiğimiz saatlerde yaptığı kandil paylaşımıyla bozdu.

Oyuncunun Miraç Kandili için yaptığı paylaşımda 'Miraç Kandili vesilesiyle Allah; 1 yıl önce aynı tarihte sevdiklerini kaybeden herkesin kalbine ferahlık versin. Herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın; hayırlı kapılar açsın. Aç olanın karnı doysun, derdi olan dermanını, şifa bekleyen şifasını bulsun. Herkesin sıcak bir evi, huzurlu bir yuvası olsun. Allah herkese; her işinde dürüst olmayı nasip etsin. Hiç kimse aldığı ah ile bu dünyadan gitmesin. Kalbimizden geçen tüm dualarımız kabul, hayatını kaybedenlerin mekanı cennet olsun. Amin.' ifadeleri yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın