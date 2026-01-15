Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Melisa Döngel’den Dikkat Çeken Kandil Paylaşımı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği verdikten sonra serbest bırakılan Melisa Döngel süreçle ilgili açıklamasını yapmış, konunun hukuki olarak kapandığını söylemişti. Aradan geçen günlerin ardından uyuşturucu testi pozitif çıkan Döngel, bu kez kandil mesajıyla dikkat çekti.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması, magazin dünyasını da karıştırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Test sonucu pozitif çıkan Melisa Döngel, sessizliğini geçtiğimiz saatlerde yaptığı kandil paylaşımıyla bozdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın