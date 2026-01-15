Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Melisa Döngel’den Dikkat Çeken Kandil Paylaşımı

Soruşturma kapsamında bazı ünlü isimlerin gözaltına alınması ve ifadeye çağrılması uzun süre konuşulmuştu. Bu isimlerden biri de genç oyuncu Melisa Döngel olmuştu.

Hatırlanacağı üzere Döngel, operasyonun yapıldığı gün yurt dışında olduğu için adresinde bulunamamış, Türkiye’ye döner dönmez ise Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği vermişti. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamayla sürecin hukuka uygun şekilde tamamlandığını ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığını duyurmuştu. “Gelişmeleri öğrenir öğrenmez aynı gün Türkiye’ye döndüm ve bizzat giderek ifademi verdim” diyen Döngel, yetkililere ve kendisine destek olanlara da teşekkür etmişti.