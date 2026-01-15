onedio
Serenay Sarıkaya'nın Kırmızı Kürkünün Fiyatı Ortalığı Fena Karıştırdı!

Serenay Sarıkaya'nın Kırmızı Kürkünün Fiyatı Ortalığı Fena Karıştırdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
15.01.2026 - 12:19

ELLE Style Awards 2026 gecesinde şıklık yarışı her zamanki gibi nefes kesti. Kırmızı halıda en çok dikkat çeken isimlerden biri ise baştan aşağı kırmızılara bürünen Serenay Sarıkaya oldu. Elbisesi, makyajı ve özellikle kürkü geceye damga vurdu. Ancak asıl olay, Sarıkaya’nın üzerindeki kürkün sosyal medyada 10,7 milyon TL değerinde olduğu iddiasının ortaya atılmasıyla koptu. Hatta bu rakamın 384 asgari ücrete denk geldiği konuşulunca ortalık iyice karıştı. Çok geçmeden kürkün gerçek fiyatı ortaya çıktı… 

İşte detaylar!

Kaynak: NurMagazins

ELLE Style Awards 2026 gecesi yine tam anlamıyla bir görsel şölene sahne oldu.

ELLE Style Awards 2026 gecesi yine tam anlamıyla bir görsel şölene sahne oldu.

Ünlü isimler kırmızı halıda adeta podyuma çıkar gibi yürüdü, şıklık yarışında sınırlar zorlandı. Gecenin en çok dikkat çeken isimlerinden biri ise uzun süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya oldu. Ünlü oyuncu, baştan aşağı kırmızı tonlardan oluşan iddialı kombiniyle törene katıldı. Yırtmaçlı elbisesi, kırmızı makyajı, kırmızı ayakkabıları ve özellikle uzun kırmızı kürküyle tüm gözleri üzerine topladı.

Ancak gecenin asıl bombası Sarıkaya'nın kürküyle patladı.

Ancak gecenin asıl bombası Sarıkaya’nın kürküyle patladı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan iddialara göre ünlü oyuncunun üzerindeki kürkün değerinin 10 milyon 750 bin TL olduğu konuşulmaya başlandı. Bu rakamın da yaklaşık 250 bin dolar, yani 384 asgari ücrete denk geldiği hesaplandı. “Serenay üstünde servet taşıyor” yorumları adeta havada uçuştu.

Derken işin aslı ortaya çıktı.

Derken işin aslı ortaya çıktı.

Nurmagazins adlı hesap, kürkün dünyaca ünlü Blumarine markasına ait olduğunu ve gerçek satış fiyatının yaklaşık 3.294 dolar yani 142 bin TL olduğunu paylaştı.

Öte yandan güzel oyuncu törende muhabirlerin 'Gerçek kürk mü?' sorusuna 'Tabi ki değil' yanıtını verdi.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
