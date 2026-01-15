Serenay Sarıkaya'nın Kırmızı Kürkünün Fiyatı Ortalığı Fena Karıştırdı!
ELLE Style Awards 2026 gecesinde şıklık yarışı her zamanki gibi nefes kesti. Kırmızı halıda en çok dikkat çeken isimlerden biri ise baştan aşağı kırmızılara bürünen Serenay Sarıkaya oldu. Elbisesi, makyajı ve özellikle kürkü geceye damga vurdu. Ancak asıl olay, Sarıkaya’nın üzerindeki kürkün sosyal medyada 10,7 milyon TL değerinde olduğu iddiasının ortaya atılmasıyla koptu. Hatta bu rakamın 384 asgari ücrete denk geldiği konuşulunca ortalık iyice karıştı. Çok geçmeden kürkün gerçek fiyatı ortaya çıktı…
İşte detaylar!
Kaynak: NurMagazins
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ELLE Style Awards 2026 gecesi yine tam anlamıyla bir görsel şölene sahne oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak gecenin asıl bombası Sarıkaya’nın kürküyle patladı.
Derken işin aslı ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın