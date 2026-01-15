Kırmızı Halı Podyuma Döndü: ELLE Style Awards 2026’nın Şık ve Rüküşlerini Seçiyoruz!

ELLE Style Awards 2026 gecesi yine ışıltılı ve bol bol konuşmalık anlara sahne oldu. Kırmızı halı adeta podyuma döndü, ünlüler şıklık yarışında sınırları zorladı. Gecenin en çok merak edilen konusu ise tabii ki kimin ne giydiği, kimin stil dersi verdiği, kimin ise sınıfta kaldığıydı. Sosyal medya daha gecenin ilk dakikalarında kombinleri didik didik etmeye başladı. Bazı isimler zarafetiyle büyülerken, bazıları cesur seçimleriyle tartışma yarattı. Kısacası bu gece moda adına konuşacak çok şeyimiz var.

Haydi gelin, ELLE Style Awards 2026’nın şıklarını ve rüküşlerini birlikte seçelim! ✨