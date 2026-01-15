Kırmızı Halı Podyuma Döndü: ELLE Style Awards 2026’nın Şık ve Rüküşlerini Seçiyoruz!
ELLE Style Awards 2026 gecesi yine ışıltılı ve bol bol konuşmalık anlara sahne oldu. Kırmızı halı adeta podyuma döndü, ünlüler şıklık yarışında sınırları zorladı. Gecenin en çok merak edilen konusu ise tabii ki kimin ne giydiği, kimin stil dersi verdiği, kimin ise sınıfta kaldığıydı. Sosyal medya daha gecenin ilk dakikalarında kombinleri didik didik etmeye başladı. Bazı isimler zarafetiyle büyülerken, bazıları cesur seçimleriyle tartışma yarattı. Kısacası bu gece moda adına konuşacak çok şeyimiz var.
Haydi gelin, ELLE Style Awards 2026’nın şıklarını ve rüküşlerini birlikte seçelim! ✨
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serenay Sarıkaya
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sence?
Hazar Ergüçlü
Sence ?
Buse Buçe Kahraman
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sence?
Hande Erçel
Sence?
Demet Özdemir
Sence?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinem Ünsal
Sence?
Aleyna Solaker
Sence?
Dilan Çiçek Deniz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sence?
Gamze Erçel
Sence?
Kenan Doğulu
Sence?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Barış Arduç
Sence?
Tülin Şahin
Sence?
Arzum Onan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sence?
Serra Arıtürk
Sence?
Seda Bakan
Sence?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sedef Avcı
Sence?
Nil Sude Albayrak
Sence?
Gökçe Eyüboğlu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sence?
Halit Ergenç - Bergüzar Korel
Sence?
Zeynep Bastık
Sence?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın