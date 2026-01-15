onedio
Kırmızı Halı Podyuma Döndü: ELLE Style Awards 2026’nın Şık ve Rüküşlerini Seçiyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.01.2026 - 08:58

ELLE Style Awards 2026 gecesi yine ışıltılı ve bol bol konuşmalık anlara sahne oldu. Kırmızı halı adeta podyuma döndü, ünlüler şıklık yarışında sınırları zorladı. Gecenin en çok merak edilen konusu ise tabii ki kimin ne giydiği, kimin stil dersi verdiği, kimin ise sınıfta kaldığıydı. Sosyal medya daha gecenin ilk dakikalarında kombinleri didik didik etmeye başladı. Bazı isimler zarafetiyle büyülerken, bazıları cesur seçimleriyle tartışma yarattı. Kısacası bu gece moda adına konuşacak çok şeyimiz var. 

Haydi gelin, ELLE Style Awards 2026’nın şıklarını ve rüküşlerini birlikte seçelim! ✨

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Sence?

Hazar Ergüçlü

Hazar Ergüçlü

Sence ?

Buse Buçe Kahraman

Buse Buçe Kahraman
Sence?

Hande Erçel

Hande Erçel

Sence?

Demet Özdemir

Demet Özdemir

Sence?

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal

Sence?

Aleyna Solaker

Aleyna Solaker

Sence?

Dilan Çiçek Deniz

Dilan Çiçek Deniz
Sence?

Gamze Erçel

Gamze Erçel

Sence?

Kenan Doğulu

Kenan Doğulu

Sence?

Barış Arduç

Barış Arduç

Sence?

Tülin Şahin

Tülin Şahin

Sence?

Arzum Onan

Arzum Onan
Sence?

Serra Arıtürk

Serra Arıtürk

Sence?

Seda Bakan

Seda Bakan

Sence?

Sedef Avcı

Sedef Avcı

Sence?

Nil Sude Albayrak

Nil Sude Albayrak

Sence?

Gökçe Eyüboğlu

Gökçe Eyüboğlu
Sence?

Halit Ergenç - Bergüzar Korel

Halit Ergenç - Bergüzar Korel

Sence?

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık

Sence?

