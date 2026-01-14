Ufuk Bayraktar’ın Hakimle Diyaloğu Duruşmaya Damga Vurdu: "Sen İş Bulma Kurumu musun?"

Bayraktar’ın Beyoğlu’nda bir işletme sahibiyle yaşadığı olay sonrası açılan dava bugün İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İddialara göre Bayraktar, bir işletmeye giderek “mahalleyi koruma” adı altında para istedi. İşletme sahibinin bu talebi reddetmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı ve Bayraktar’ın, “Seni burada barındırmayacağım” diyerek yumruk attığı öne sürüldü.

Bu olay sonrası ünlü oyuncu hakkında “birden fazla kişiyle birlikte yağma” suçlamasıyla 11 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Ufuk Bayraktar, lise mezunu olduğunu ve aylık gelirinin 1 milyon TL olduğunu söyledi.