Ufuk Bayraktar’ın Hakimle Diyaloğu Duruşmaya Damga Vurdu: "Sen İş Bulma Kurumu musun?"
Oyuncu Ufuk Bayraktar, yağma ve darp suçlamasıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme salonunda Bayraktar ile hakim arasında geçen diyalog duruşmaya damga vurdu. Hakimin “Sen iş bulma kurumu musun?” sorusuna Bayraktar’ın verdiği “Ben yapmasam kim yapacak hakim bey” yanıtı dikkat çekti.
İşte çok konuşulacak o duruşmadan tüm detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ezel dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliği canlandıran oyuncu Ufuk Bayraktar'ı mutlaka tanıyorsuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Savunmasına başlayan Bayraktar, yaklaşık 45 yıldır Cihangir’de yaşadığını, alkol problemi olduğunu ve olay günü kendinde olmadığını belirtti.
Bayraktar ise, “Elimden gelen her şeyi yaparım, gelmiyorsa yapmam” yanıtını verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın