Ufuk Bayraktar’ın Hakimle Diyaloğu Duruşmaya Damga Vurdu: "Sen İş Bulma Kurumu musun?"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.01.2026 - 15:37

Oyuncu Ufuk Bayraktar, yağma ve darp suçlamasıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme salonunda Bayraktar ile hakim arasında geçen diyalog duruşmaya damga vurdu. Hakimin “Sen iş bulma kurumu musun?” sorusuna Bayraktar’ın verdiği “Ben yapmasam kim yapacak hakim bey” yanıtı dikkat çekti. 

İşte çok konuşulacak o duruşmadan tüm detaylar…

Ezel dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliği canlandıran oyuncu Ufuk Bayraktar'ı mutlaka tanıyorsuzdur.

Bayraktar’ın Beyoğlu’nda bir işletme sahibiyle yaşadığı olay sonrası açılan dava bugün İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İddialara göre Bayraktar, bir işletmeye giderek “mahalleyi koruma” adı altında para istedi. İşletme sahibinin bu talebi reddetmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı ve Bayraktar’ın, “Seni burada barındırmayacağım” diyerek yumruk attığı öne sürüldü.

Bu olay sonrası ünlü oyuncu hakkında “birden fazla kişiyle birlikte yağma” suçlamasıyla 11 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Ufuk Bayraktar, lise mezunu olduğunu ve aylık gelirinin 1 milyon TL olduğunu söyledi.

Savunmasına başlayan Bayraktar, yaklaşık 45 yıldır Cihangir’de yaşadığını, alkol problemi olduğunu ve olay günü kendinde olmadığını belirtti.

“Ben kimsenin parasını gasp etmedim, etmeye de çalışmadım. Amacım mahalledeki gençlere iş bulmaktı. Esnafı hayır işi yapmaları için teşvik ederim” diyen Bayraktar, kamera kayıtlarını izlediğinde müştekiye vurduğunu gördüğünü ve bundan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Bu sırada mahkeme başkanı sanık Bayraktar’a dönerek, “Sen iş bulma kurumu musun? Senin görevin mi bu? Ben gelsem sana ‘mahalle gençlerine iş bul, para ver’ desem ne yaparsın?” diye sordu.

Bayraktar ise, “Elimden gelen her şeyi yaparım, gelmiyorsa yapmam” yanıtını verdi.

Daha sonra gözyaşları içinde yeniden söz alan Bayraktar, “Bu şekilde burada olmak beni çok üzüyor. Benim zaten paraya ihtiyacım yok. 3 milyon dolarlık film yaptım. Ben o mahallede büyüdüm. Ben yapmasam kim yapacak?” diyerek kendini savundu.

Duruşmada müşteki Ahmet P. olaydan sonra durumu yanlış anladığını belirterek, “Sanıkların sözlerini ilk başta yanlış anlamışım. Şu an şikayetçi değilim” dedi.

Mahkeme, Ufuk Bayraktar’ın yurt dışına çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı 6 Mayıs tarihine erteledi.

Gülistan Başköy
