"Alnım Açık, Başım Dik!" Demişti: Oktay Kaynarca'dan Yeni Açıklama
Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Oktay Kaynarca’dan ikinci açıklama geldi. “Alnım açık, başım dik” diyerek ilk kez konuşan Kaynarca, bu kez daha net konuştu. Ünlü oyuncu, hakkındaki iddialarla ilgili raporunu bizzat kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında ünlü isimlere yönelik yapılan operasyon magazin dünyasını karıştırmıştı.
Kaynarca, serbest bırakıldıktan sonra ilk açıklamasını “Alnım açık, başım dik” sözleriyle yapmış ve suçlamaları kesin bir dille reddetmişti.
