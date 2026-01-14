onedio
"Alnım Açık, Başım Dik!" Demişti: Oktay Kaynarca'dan Yeni Açıklama

Gülistan Başköy
14.01.2026 - 13:02

Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Oktay Kaynarca’dan ikinci açıklama geldi. “Alnım açık, başım dik” diyerek ilk kez konuşan Kaynarca, bu kez daha net konuştu. Ünlü oyuncu, hakkındaki iddialarla ilgili raporunu bizzat kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu. 

İşte detaylar…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında ünlü isimlere yönelik yapılan operasyon magazin dünyasını karıştırmıştı.

Aralarında ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Eymen Müftüoğlu’nun da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürülmüştü.

İfadeleri alınan isimler daha sonra savcılığa sevk edilmiş, mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakılmışlardı. Bu gelişme kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, gözler özellikle Oktay Kaynarca’ya çevrilmişti.

Kaynarca, serbest bırakıldıktan sonra ilk açıklamasını “Alnım açık, başım dik” sözleriyle yapmış ve suçlamaları kesin bir dille reddetmişti.

Ancak ünlü oyuncu, yaşananların ardından sessiz kalmadı ve ikinci bir açıklama daha yapma gereği duydu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oktay Kaynarca, kendisine destek olanlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle yaşadığım süreç içerisinde bana isnat edilen suçlamalar karşısında yanımda duran, desteğini hissettiren tüm dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ederim. Bu, yıllarca ne kadar doğru bir yerde durduğumun delilidir.

Bu süreçte özellikle görevini kanun/nizam çerçevesinde ve nezaketi elden bırakmadan yapan kolluk kuvvetlerine de teşekkür etmeyi bir borç bilirim.”

