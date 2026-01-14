Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Dizisi İçin Alacağı İddia Edilen Ücret Sosyal Medyayı Karıştırdı!

Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı dizinin final yapmasının ardından setlere ara veren ünlü oyuncu, bu süreçte daha çok ailesiyle vakit geçirmeyi tercih etmişti. Oğlu Kurt Efe ve eşi Başak Dizer’le verdiği aile pozlarıyla gündeme gelen Tatlıtuğ, 'bir süre dinlenme modundayım' havasındaydı.

Ancak bu sakinlik çok uzun sürmedi. Geçtiğimiz haftalarda arkadaşlarıyla buluşurken görüntülenen Tatlıtuğ, muhabirlerin sorularını yanıtlamış ve hayranlarını heyecanlandıran haberi şu sözlerle vermişti:

'Her şey yolunda, keyfimiz yerinde. Ancak size şu kadarını söyleyebilirim, yakında yeni projelerle ekranlarda olacağız.'