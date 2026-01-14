Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Dizisi İçin Alacağı İddia Edilen Ücret Sosyal Medyayı Karıştırdı!
Geçtiğimiz haftalarda 'Yakında yeni projelerle ekranlarda olacağız' diyerek setlere döneceğinin sinyalini veren Kıvanç Tatlıtuğ bu kez kazancıyla gündemde. Uzun süredir ekranda olmayan ünlü oyuncunun yeni dizisi için bölüm başı 4 milyon TL kazanacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak Aile dizisiyle izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ’u bir süredir ekranlarda göremiyorduk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu açıklama bile yetmişti ama asıl mesele her zamanki gibi yine kazanç kısmında patladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın