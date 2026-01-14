onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Dizisi İçin Alacağı İddia Edilen Ücret Sosyal Medyayı Karıştırdı!

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Dizisi İçin Alacağı İddia Edilen Ücret Sosyal Medyayı Karıştırdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.01.2026 - 12:02

Geçtiğimiz haftalarda 'Yakında yeni projelerle ekranlarda olacağız' diyerek setlere döneceğinin sinyalini veren Kıvanç Tatlıtuğ bu kez kazancıyla gündemde. Uzun süredir ekranda olmayan ünlü oyuncunun yeni dizisi için bölüm başı 4 milyon TL kazanacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son olarak Aile dizisiyle izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ’u bir süredir ekranlarda göremiyorduk.

Son olarak Aile dizisiyle izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ’u bir süredir ekranlarda göremiyorduk.

Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı dizinin final yapmasının ardından setlere ara veren ünlü oyuncu, bu süreçte daha çok ailesiyle vakit geçirmeyi tercih etmişti. Oğlu Kurt Efe ve eşi Başak Dizer’le verdiği aile pozlarıyla gündeme gelen Tatlıtuğ, 'bir süre dinlenme modundayım' havasındaydı.

Ancak bu sakinlik çok uzun sürmedi. Geçtiğimiz haftalarda arkadaşlarıyla buluşurken görüntülenen Tatlıtuğ, muhabirlerin sorularını yanıtlamış ve hayranlarını heyecanlandıran haberi şu sözlerle vermişti:

'Her şey yolunda, keyfimiz yerinde. Ancak size şu kadarını söyleyebilirim, yakında yeni projelerle ekranlarda olacağız.'

Bu açıklama bile yetmişti ama asıl mesele her zamanki gibi yine kazanç kısmında patladı.

Bu açıklama bile yetmişti ama asıl mesele her zamanki gibi yine kazanç kısmında patladı.

Çünkü Kıvanç Tatlıtuğ, sadece oyunculuğuyla değil, aldığı astronomik ücretlerle de her zaman konuşulan isimlerden biri. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Mehmet Üstündağ, TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında Tatlıtuğ’un bir banka reklamından tam 2,5 milyon dolar kazandığını açıklamıştı. Üstelik bu anlaşmanın son dönemin en yüksek bütçeli reklam işlerinden biri olduğu da özellikle vurgulanmıştı.

Yeni projesini merakla beklediğimiz Tatlıtuğ’un son olarak yeni dizisi için bölüm başı 4 milyon TL alacağı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Kimi 'Hak ediyor' derken kimi asgari ücretli de kendi maaşını sorgulamadan edemedi. 🥲

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın