Bir Gurbetçi Almanya'da Kar Yağınca Neden Herkesin Sevinmediğini Anlattı!

Ancak Almanya’da yaşayan bir gurbetçinin anlattıkları, işin arka planının pek de romantik olmadığını gösterdi. “Almanya’da kar yağınca herkes sevinir sanıyorsanız bir daha düşünün” diyerek söze başlayan gurbetçi, ülkedeki kar kurallarını tek tek anlattı. Meğer kar yağdığı anda sorumluluk belediyeden çok vatandaşın omzuna biniyormuş.

Anlatılana göre, evinin önündeki kaldırım, yaya yolu ve bina girişi tamamen evde yaşayan kişinin sorumluluğunda. Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar bu alanları temiz tutmak zorunlu. Eğer kar temizlenmezse para cezası kesiliyor.

Daha da kötüsü ise şu: Kar temizlenmezse ve biri kayıp düşerse bu durumda sadece ceza değil, tazminat sorumluluğu da yükleniyor. Yani iş ciddi bir hukuki sorumluluğa dönüşüyor. Kiracılar için de kaçış yok. Eğer kira sözleşmesinde bu madde varsa, kar küreğini alıp göreve çıkılması şart!