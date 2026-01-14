onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Gurbetçi Almanya'da Kar Yağınca Neden Herkesin Sevinmediğini Anlattı!

Bir Gurbetçi Almanya'da Kar Yağınca Neden Herkesin Sevinmediğini Anlattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.01.2026 - 13:39

İçerik Devam Ediyor

Almanya’da yaşayan bir gurbetçi, “Kar yağınca herkes sevinir sanıyorsanız yanılıyorsunuz” diyerek ülkedeki ilginç kuralı anlattı. Meğer kar yağınca evin önünü temizlemek zorunluymuş! Temizlemezseniz ceza, biri düşerse tazminat bile var. Üstelik bu kural yaşlısı genci herkesi kapsıyor.

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Almanya denince akla genelde düzen, refah ve kartpostal gibi kış manzaraları geliyor.

Almanya denince akla genelde düzen, refah ve kartpostal gibi kış manzaraları geliyor.

Ancak Almanya’da yaşayan bir gurbetçinin anlattıkları, işin arka planının pek de romantik olmadığını gösterdi. “Almanya’da kar yağınca herkes sevinir sanıyorsanız bir daha düşünün” diyerek söze başlayan gurbetçi, ülkedeki kar kurallarını tek tek anlattı. Meğer kar yağdığı anda sorumluluk belediyeden çok vatandaşın omzuna biniyormuş.

Anlatılana göre, evinin önündeki kaldırım, yaya yolu ve bina girişi tamamen evde yaşayan kişinin sorumluluğunda. Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar bu alanları temiz tutmak zorunlu. Eğer kar temizlenmezse para cezası kesiliyor.

Daha da kötüsü ise şu: Kar temizlenmezse ve biri kayıp düşerse bu durumda sadece ceza değil, tazminat sorumluluğu da yükleniyor. Yani iş ciddi bir hukuki sorumluluğa dönüşüyor. Kiracılar için de kaçış yok. Eğer kira sözleşmesinde bu madde varsa, kar küreğini alıp göreve çıkılması şart!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
roxanne

Bence muhteşem bir kural... Bir keresinde Hakkari'de bir amcanın kar yağışı sonrası yere düştüğünde 'Nerede bu devlet!' dediğini, ardından da 'amca buraların... Devamını Gör

roxanne

Zira çok meşguller, misal tropik adalarda fahiş fiyatla konser verdirttiği, lüks araç veya villalar tahsis ettikleri sevgilileriyle tatil yapmakla veya abuk ... Devamını Gör

cnr80

Kurallar ülkesinde bir kural daha eklendi❄️ Avrupa’nın gözü yaşlı😊