Bir Gurbetçi Almanya'da Kar Yağınca Neden Herkesin Sevinmediğini Anlattı!

Almanya’da yaşayan bir gurbetçi, “Kar yağınca herkes sevinir sanıyorsanız yanılıyorsunuz” diyerek ülkedeki ilginç kuralı anlattı. Meğer kar yağınca evin önünü temizlemek zorunluymuş! Temizlemezseniz ceza, biri düşerse tazminat bile var. Üstelik bu kural yaşlısı genci herkesi kapsıyor.
Almanya denince akla genelde düzen, refah ve kartpostal gibi kış manzaraları geliyor.
