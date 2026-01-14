onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Halit Ergenç’in Londra’da Börekçi Olduğu İddiası Goygoycuların Diline Fena Düştü!

Halit Ergenç’in Londra’da Börekçi Olduğu İddiası Goygoycuların Diline Fena Düştü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.01.2026 - 14:31

Muhteşem Yüzyıl ve Kral Kaybederse gibi dev projelerle hafızalara kazınan Halit Ergenç bu kez oyunculuğuyla değil, Londra’da börekçi açtığı iddiasıyla gündeme geldi. Sosyal medyada ortaya atılan iddia kısa sürede goygoycuların eline düştü. “Süleyman Londra’da börek kesiyor” esprileri havada uçuştu.

İşte detaylar

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Muhteşem Yüzyıl’daki Kanuni Sultan Süleyman performansıyla televizyon tarihine geçen Halit Ergenç, yıllardır Türk dizi ve tiyatro dünyasının en saygın isimlerinden biri.

Muhteşem Yüzyıl’daki Kanuni Sultan Süleyman performansıyla televizyon tarihine geçen Halit Ergenç, yıllardır Türk dizi ve tiyatro dünyasının en saygın isimlerinden biri.

Sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da örnek gösterilen Ergenç, 2009 yılında Bergüzar Korel’le evlenmiş, üç çocuklu, gözlerden uzak ama sağlam bir aile hayatı kurmuştu. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda İbrahim Selim’in programında, Bergüzar Korel’le tanışma hikayesini anlatmış ve “restoranda keşkek yerken tanıştık” çıkışıyla sosyal medyada epey konuşulmuştu.

Çünkü o dönem epey kaoslu bir aşk başlangıcı ve evlilik kararı olan çiftin Binbir Gece setinde tanıştıktan sonra birbirine vurulduğu ve beraber yeni bir yola girmeye karar verdiği biliniyordu. Ergenç'in programdaki açıklamaları bu nedenle kafa karıştırmıştı.

Kaçıranlar için detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Ama bu kez gündeme gelme sebebi bambaşka.

Ama bu kez gündeme gelme sebebi bambaşka.

Halit Ergenç'in İngiltere’nin başkenti Londra’da bir börekçi açtığı iddiası sosyal medyada goygoyculara malzeme oldu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın