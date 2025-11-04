Kafalar Karıştı: Bergüzar Korel'le "Keşkek Yerken" Tanıştığını Söyleyen Halit Ergenç Kimseyi İnandıramadı!

Detaylarına hiç girmeyelim, üstünden yıllar geçti ama o dönem epey kaoslu bir aşk başlangıcı ve evlilik kararı olmuştu onlarınki. Günlerce manşetlerden düşmeyen, üçüncü ve dördüncü tarafları da ilgilendiren cinsten...

Haliyle bizim kafamızdaki net görüntü ikilinin Binbir Gece setinde tanıştıktan sonra birbirine vurulduğu ve beraber yeni bir yola girmeye karar verdiğiydi.

Halit Ergenç, İbrahim Selim ile Bu Gece'de Bergüzar Korel'le bir restoranda keşkek yerken tanıştığını söyledi. Tanışma hikayesine kimsecikleri inandıramayan Halit Ergenç, kafa karıştırırken dillere de düşmekten kurtulamadı.