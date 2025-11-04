onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kafalar Karıştı: Bergüzar Korel'le "Keşkek Yerken" Tanıştığını Söyleyen Halit Ergenç Kimseyi İnandıramadı!

Kafalar Karıştı: Bergüzar Korel'le "Keşkek Yerken" Tanıştığını Söyleyen Halit Ergenç Kimseyi İnandıramadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.11.2025 - 18:37

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Halit Ergenç, 16 yıldır evli olduğu Bergüzar Korel'le tanışma hikayesini ilk kez anlattı. 

Ergenç'in keşkek yerken aşık olma hikayesine kimsecikler inanmadı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıllar önce Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla nefesimizi kesen Halit Ergenç'i tanıtmaya gerek yok herhalde.

Yıllar önce Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla nefesimizi kesen Halit Ergenç'i tanıtmaya gerek yok herhalde.

Senelerdir birbirinden kült projelerin başrollerinde yer alan, açık ara farkla da Türkiye'deki en iyi erkek oyunculardan biri olan Halit Ergenç, iki sezondur Kral Kaybederse dizisiyle dikkat çekiyor. 

Reytingleri pek de iç açıcı gitmeyen diziyi genel izleyiciye göre Halit Ergenç'in performansı ayakta tutuyor.

Belki denk gelmişsinizdir, Halit Ergenç, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu. Samimi sohbetiyle öne çıkan Ergenç, 16 yıllık eşi Bergüzar Korel'le ilgili itirafıyla gündeme geldi.

Bizim bildiğimiz üzere Binbir Gece Masalları setinde tanışan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 2009 yılında evlenmişti.

Bizim bildiğimiz üzere Binbir Gece Masalları setinde tanışan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 2009 yılında evlenmişti.

Detaylarına hiç girmeyelim, üstünden yıllar geçti ama o dönem epey kaoslu bir aşk başlangıcı ve evlilik kararı olmuştu onlarınki. Günlerce manşetlerden düşmeyen, üçüncü ve dördüncü tarafları da ilgilendiren cinsten... 

Haliyle bizim kafamızdaki net görüntü ikilinin Binbir Gece setinde tanıştıktan sonra birbirine vurulduğu ve beraber yeni bir yola girmeye karar verdiğiydi. 

Halit Ergenç, İbrahim Selim ile Bu Gece'de Bergüzar Korel'le bir restoranda keşkek yerken tanıştığını söyledi. Tanışma hikayesine kimsecikleri inandıramayan Halit Ergenç, kafa karıştırırken dillere de düşmekten kurtulamadı.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın