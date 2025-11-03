onedio
Hakan Ergen, Hacı Tombiş: Arzu Sabancı, Kıymetli Oğullarıyla Yıllar Öncesinden Kalma Pozunu Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.11.2025 - 23:21

Arzu Sabancı, oğulları Hacı, Hakan ve Kerim'le yıllar öncesinden kalma bir aile pozunu paylaştı. Arzu Sabancı'nın güzelliği ayrı, Hakan ve Hacı'nın ergen halleri ayrı dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Elit, sosyetik camianın en popüler ailesi, hatta göz bebeği Sabancıların namını bilmeyen yoktur.

Sabancılar ezelden beri ülkemizin kıymetli, zengin kesiminde yer alıyor fakat özellikle Ömer ve Arzu Sabancı ile çiftin üç oğlu Hacı, Hakan ve Kerim manşetlerden düşmüyor!

Özel hayatlarıyla ayrı ayrı dikkat çeken, senelerdir kah çapkınlıkları, kah partileri, eğlenceleri, kah büyük aşklarıyla konuştuğumuz Hacı, Hakan ve Kerim, daima anneleri Arzu Sabancı'nın sözünü dinliyor ve onun açtığı yoldan ilerliyor.

Oğlu Hacı'yı sonradan çok kıymetlisi olan Nazlı'yla evlendiren, torununa da kendi adını verdirmeyi başaran Arzu Sabancı, hala Hakan ve Kerim için uygun adayı arıyor, kimseleri de kolay beğenmiyor. Zaman zaman bunun böyle olmadığını vurgulasa da Arzu Sabancı'nın gelin prensiplerini hemen hemen artık herkes kanıksamış durumda!

Daha yeni major bir ayrılığın, Hande Erçel'den kopuşu yaşayan ailenin bugün gündemimizde olmasının sebebi ise nostalji!

Arzu Sabancı, geçtiğimiz saatlerde kıymetli oğulları Hacı, Hakan ve Kerim'le yıllar öncesinden kalma bir pozunu paylaştı. 

Paylaşımına, 'Zaman çok hızlı akıyor' notunu düşen Arzu Sabancı, kuğu gibi güzelliği ve zarafetiyle, Hakan ergenlikte zirve hali, Hacı ise tombik yanaklarıyla dikkat çekti!

