Hakan Ergen, Hacı Tombiş: Arzu Sabancı, Kıymetli Oğullarıyla Yıllar Öncesinden Kalma Pozunu Paylaştı!
Arzu Sabancı, oğulları Hacı, Hakan ve Kerim'le yıllar öncesinden kalma bir aile pozunu paylaştı. Arzu Sabancı'nın güzelliği ayrı, Hakan ve Hacı'nın ergen halleri ayrı dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Elit, sosyetik camianın en popüler ailesi, hatta göz bebeği Sabancıların namını bilmeyen yoktur.
Daha yeni major bir ayrılığın, Hande Erçel'den kopuşu yaşayan ailenin bugün gündemimizde olmasının sebebi ise nostalji!
