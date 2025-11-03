onedio
Aman Sinan Görmesin: Burcu Kıratlı, Harper's Bazaar Gecesinde Dantelli Transparan Elbisesiyle Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.11.2025 - 21:10

Sinan Akçıl'ın iki kez evlenip boşandığı ve boşandıktan sonra da açık giyinmesinden rahatsız olduğunu dile getirdiği Burcu Kıratlı, Harper's Bazaar Woman of The Year gecesinde boy gösterdi. 

Burcu Kıratlı'nın dantelli transparan elbisesi, akıllara yalnızca eski eşi Sinan Akçıl'ı getirdi.

6 yıl önce magazin manşetlerinde Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın büyük aşkı konuşuluyordu biliyorsunuz!

2019 yılının ocak ayında Burcu Kıratlı'yla evlenen Sinan Akçıl'ın ilk evliliği yalnızca 9 ay sürmüştü. 

Boşandıktan sonra birbirinin kıymetini anlayan çiftimiz, 2021 yılının şubat ayında yeniden dünyaevine girmişti. Fakat ikinci evlilik de çok sürmedi. 1.5 yılın ardından yeniden boşanmışlardı.

Yıllar sonra Burcu Kıratlı'nın 2018 yılında Amsterdam'da yaptıkları nikah töreninde giydiği dekolteli gelinlikten rahatsız olduğunu söyleyen Akçıl, 'Ben muhafazakar bir adamım. Eski eşim Burcu Kıratlı'nın Amsterdam'da giydiği gelinlikten çok rahatsızım. Düğün gününe kadar görmemiştim gelinliği. Bana göre çok açıktı. Ben hayatımdaki kadınlarda bu kadar açıklığa karşıyım' ifadelerini kullanmıştı. O zamanlar ayrı dünyaların insanları olduğu da bir kez daha tescillenmişti zaten!

Geçtiğimiz saatlerde Harper's Bazaar gecesine katılan Burcu Kıratlı, eski eşi Sinan görse kalpten gideceği elbisesiyle dikkat çekti!

