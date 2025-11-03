Aman Sinan Görmesin: Burcu Kıratlı, Harper's Bazaar Gecesinde Dantelli Transparan Elbisesiyle Dikkat Çekti!
Sinan Akçıl'ın iki kez evlenip boşandığı ve boşandıktan sonra da açık giyinmesinden rahatsız olduğunu dile getirdiği Burcu Kıratlı, Harper's Bazaar Woman of The Year gecesinde boy gösterdi.
Burcu Kıratlı'nın dantelli transparan elbisesi, akıllara yalnızca eski eşi Sinan Akçıl'ı getirdi.
6 yıl önce magazin manşetlerinde Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın büyük aşkı konuşuluyordu biliyorsunuz!
Geçtiğimiz saatlerde Harper's Bazaar gecesine katılan Burcu Kıratlı, eski eşi Sinan görse kalpten gideceği elbisesiyle dikkat çekti!

