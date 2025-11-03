onedio
Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Doruk Doğrusöz, Sevgilisiyle Aşk Dolu Pozlarını Paylaştı!

İşte Benim Stilim'in dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Neslihan Doğrusöz, 2017 yılında cinsiyet geçiş ameliyatı olmuştu. Adını Doruk olarak değiştiren Doğrusöz, bu sefer bir yılı aşkın süredir beraber olduğu sevgilisiyle dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yıllar önce, İşte Benim Stilim yarışmasında tanıdığımız Neslihan Doğrusöz'ü hatırlarsınız.

Yarışmanın getirdiği popülariteyle ünlenen Neslihan Doğrusöz, katıldığı programlarda 'Erkek olduğumu 5 yaşında anladım' açıklamasında bulunmuş, 2017 yılında da cinsiyet geçiş ameliyatı geçirmeye karar vermişti. 

Cinsiyet geçişini tamamlayan Doğrusöz, adını da Doruk olarak değiştirmişti.

Uzun bir süredir gözlerden ırak olan ve magazin gündeminde yer almayan Doruk Doğrusöz, sevgilisiyle dikkat çekti.

2024 yılının eylül ayından beri beraber olduğu Yaprak Karadağ ile aşk karelerini peş peşe paylaşan Doruk Doğrusöz, yeniden gündem oldu.

Doruk Doğrusöz'ün son hali de, sevgilisi de tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

