Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Doruk Doğrusöz, Sevgilisiyle Aşk Dolu Pozlarını Paylaştı!
İşte Benim Stilim'in dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Neslihan Doğrusöz, 2017 yılında cinsiyet geçiş ameliyatı olmuştu. Adını Doruk olarak değiştiren Doğrusöz, bu sefer bir yılı aşkın süredir beraber olduğu sevgilisiyle dikkat çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllar önce, İşte Benim Stilim yarışmasında tanıdığımız Neslihan Doğrusöz'ü hatırlarsınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun bir süredir gözlerden ırak olan ve magazin gündeminde yer almayan Doruk Doğrusöz, sevgilisiyle dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın