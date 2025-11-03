onedio
Hayırlara Vesile Olsun: 32 Milyon Takipçili Hande Erçel'den "Ne Alaka?" Dedirten Şok Yeni Takip Hamlesi!

Lila Ceylan
03.11.2025 - 17:07

Hakan Sabancı'yla ayrılığının ardından kariyerindeki başarılarıyla parlayan Hande Erçel'in 32 milyon takipçili hesabından takip ettiği yeni isim hem şoka soktu hem meraklandırdı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hakan Sabancı ile 3 yıldan uzun süredir devam eden aşkını yaklaşık 2 ay önce noktalayan Hande Erçel bir açıldı, pir açıldı biliyorsunuz!

Hayatımıza girdiği ilk günden beri oyunculuk performansıyla ayrı, güzelliği, değişimi ve özel hayatıyla ayrı konuşulan Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla dünyayı gezdikten sonra, herkesin onlardan bir evlilik haberi beklediği dönemde çat diye ayrılmıştı. 

Ayrıldıktan sonra tüm konsantrasyonunu işlerine ve parlamaya veren Hande Erçel, önce yüzü olduğu dünyaca ünlü takı markasını ağırladığı İstanbul davetiyle, sonra da David Beckham'la beraber rol aldığı reklam filmiyle gündeme oturmuştu.

Kaçıranlar için Hande ve Beckham'ın reklam filminin tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Instagram'da toplam 32 milyon takipçisi olan Hande Erçel, bu sefer şok yeni takip hamlesiyle tüm gözleri üzerine çekti!

Globale açılan ve alıp başını giden Hande Erçel'in dünyaca ünlü Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin babası Mohamed Hadid'i takibe aldığı ortaya çıktı!

32 milyon kişinin kendisini takip ettiği hesabında yalnızca 666 kişiyi takip eden Hande Erçel'in takip sayısı 667'ye döndüğü an sosyal medyasın küçük bir dedektiflik yapıldı. Takibe aldığı kişinin baba Hadid olduğu anlaşılırken, takibin karşılıklı olduğu da fark edildi.

Hayırlara vesile olsun bakalım! Aşk meşk demiyoruz tabii, bakalım bu takibin altından nasıl dev yeni bir proje çıkacak?

Tutabilene aşk olsun valla!

