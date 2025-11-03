Hayırlara Vesile Olsun: 32 Milyon Takipçili Hande Erçel'den "Ne Alaka?" Dedirten Şok Yeni Takip Hamlesi!

Hayatımıza girdiği ilk günden beri oyunculuk performansıyla ayrı, güzelliği, değişimi ve özel hayatıyla ayrı konuşulan Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla dünyayı gezdikten sonra, herkesin onlardan bir evlilik haberi beklediği dönemde çat diye ayrılmıştı.

Ayrıldıktan sonra tüm konsantrasyonunu işlerine ve parlamaya veren Hande Erçel, önce yüzü olduğu dünyaca ünlü takı markasını ağırladığı İstanbul davetiyle, sonra da David Beckham'la beraber rol aldığı reklam filmiyle gündeme oturmuştu.