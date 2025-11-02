7 Yıl Önce Türkiye'den Ayrılan Ceyda Ateş, 5 Yaşındaki Kızı Talia'nın Son Halini Paylaştı!
Adını Feriha Koydum dizisinde Hande karakterine hayat veren ve çok da beğenilen Ceyda Ateş, 2018'de evlendikten sonra Türkiye'den ayrılmış, mesleği de bırakmıştı. 5 yaşındaki kızı Talia'nın son halini paylaşan Ceyda Ateş, kızıyla benzerliğiyle gündeme oturdu.
2011'de yayınlanan ve üç sezon devam eden Adını Feriha Koydum dizisinde Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy kadar dikkat çeken bir isim daha vardı.
Ceyda Ateş, kızını ne zaman sosyal medya hesabında paylaşsa minik Talia güzelliğiyle gündeme oturdu.
