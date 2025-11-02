onedio
7 Yıl Önce Türkiye'den Ayrılan Ceyda Ateş, 5 Yaşındaki Kızı Talia'nın Son Halini Paylaştı!

7 Yıl Önce Türkiye'den Ayrılan Ceyda Ateş, 5 Yaşındaki Kızı Talia'nın Son Halini Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.11.2025 - 22:22

Adını Feriha Koydum dizisinde Hande karakterine hayat veren ve çok da beğenilen Ceyda Ateş, 2018'de evlendikten sonra Türkiye'den ayrılmış, mesleği de bırakmıştı. 5 yaşındaki kızı Talia'nın son halini paylaşan Ceyda Ateş, kızıyla benzerliğiyle gündeme oturdu.

2011'de yayınlanan ve üç sezon devam eden Adını Feriha Koydum dizisinde Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy kadar dikkat çeken bir isim daha vardı.

Adını Feriha Koydum'da Hande karakteriyle karşımıza çıkan Ceyda Ateş, duru güzelliği, masmavi gözleri ve sarı saçlarıyla gönülleri fethetmişti. 2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenen Ceyda Ateş, evlendikten sonra kariyeri bırakmaya karar vermişti. 

Türkiye’ye veda edip Amerika’da yeni bir hayat kuran Ceyda Ateş'in 2020 yılında Talha ismini verdiği kızını kucağına almıştı.

Ceyda Ateş, kızını ne zaman sosyal medya hesabında paylaşsa minik Talia güzelliğiyle gündeme oturdu.

Ateş, geçtiğimiz saatlerde Instagram'da kendi çocukluk fotoğrafıyla 5 yaşında olan kızı Talia'nın son halini beraber paylaştı. 

Talia'nın porselen bebek misali güzelliği ayrı, annesine şok benzerliği ayrı olay oldu. Maşallah diyoruz! Bu ne güzellik! 🧿

