Kopman Gerektiğini Bildiğin Halde Neden Kalıyorsun?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
24.12.2025 - 22:01

İnsanın aklı bazen gitmesi gerektiğini bilse de kalbi yüzünden olduğu yere çakılıp kalabiliyor. Kırıldığını, yıprandığını, huzurunun kaçtığını bilirsin ama bir türlü o kapıyı sonuna kadar kapatamazsın. Eğer sen de neden diye kendine kızıp duruyorsan, testimiz tam sana göre! Cevaplarını seç, bakalım aslında kopman gerektiğini bildiğin halde orada kalmanın arkasında hangi gerçek sebep yatıyor? Haydi başlayalım!

1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. Gitmem lazım ama gidemiyorum dediğin anlarda ilk aklına gelen cümle bunlardan hangisi?

3. Arkadaşların sana ilişkinle ilgili uyarı yaptığında sen ne diyorsun?

4. Aşağıdaki kavramlardan hangisi seni korkutuyor?

5. Partnerin kırıcı bir şey yaptığında en sık verdiğin tepki hangisi?

6. Aşağıdaki film türlerinden hangisi şu anki ilişkini en iyi anlatıyor?

7. Ayrılığı ciddi ciddi düşündüğünde seni en çok geri çeken şey ne oluyor?

8. Son olarak, kalbini en çok hangi kelime yakalıyor?

Yalnız kalmaktan korktuğun için kalıyorsun!

İçten içe biliyorsun! Bu ilişki sana her zaman iyi gelmiyor ama yalnız kalma fikri seni ondan daha çok korkutuyor. Senin için ilişki, biraz da hayata karşı bir güvence aslında. En azından biri var duygusuna tutunuyorsun. O yüzden kırıldığında, görmezden gelindiğinde veya değersiz hissettiğinde bile boşver diyerek kendini ikna etmeye çalışıyorsun. Bu korku, seni aslında sana daha iyi gelecek ihtimallerden uzak tutuyor çünkü boşlukla yüzleşmeden yeni ve sağlıklı bir alan açılmıyor. Unutma, yalnız kalmakla yapayalnız hissetmek kesinlikle aynı şey değil! Yanlış kişinin yanında da fazlasıyla yalnız kalınabiliyor. Yalnızlıkla barıştığın gün, gerçekten kimin sana iyi geldiğini, kimin sadece boşluğu doldurduğunu çok daha net görebileceksin!

Hatıralara ve duygusal bağlara sıkı sıkı tutunduğun için kalıyorsun!

Senin için bir ilişkide biriktirdiğin anılar, ilkler, fotoğraflar, mesajlar ve yıllar boyunca kurduğun bağ çok ama çok önemli. Kopmak istediğinde bile önce aklına güzel anlar geliyor ve boşa gitmesin duygusu seni kıskacına alıyor. Bu yüzden, seni yıpratan bir düzen bile sırf geçmişteki o sıcak anlara ve emeklerine saygından dolayı seni yanında tutabiliyor. Ama geçmişte güzel şeyler yaşadın diye bugün seni tüketen bir ilişkide kalmak zorunda değilsin. Hatıralara vefa göstermek, bugün kendini feda etmek anlamına gelmiyor. Bazı hikayelerin en değerli kısmı, onları bitirebilme cesaretini gösterebildiğin yerde yazılıyor. Sen de artık o anılara teşekkür edip, kendin için daha huzurlu bir sayfa açmayı fazlasıyla hak ediyorsun!

Kurtarıcı rolünü bırakamadığın için kalıyorsun!

Senin kalbin biraz hem sevgili, hem terapist, hem de tamirci gibi çalışıyor. Karşındakinin yaralarını, eksikliklerini, zor geçmişini gördükçe ondan uzaklaşmak yerine bensiz olmaz diye daha da yaklaşıyorsun. İyi niyetin çok güçlü ama bu iyi niyet zamanla sana yük oluyor çünkü kimsenin hayatını tek başına sen toparlayamazsın. Onu kurtarmaya çalışırken kendi duygularını, sınırlarını ve yorgunluğunu arka plana atıyorsun. Oysa sağlıklı bir ilişkide herkes kendi yükünü taşımayı öğrenmek zorunda. Senin görevin kimsenin hayatının süper kahramanı olmak değil. Bazen en büyük iyilik, karşındakine kendi sorumluluğunu bırakmak ve kendi hayatını seçmek oluyor. Sen de artık kurtarıcı rolünü yavaşça bırakıp, önce kendini korumayı ve gözetmeyi öğrenmen gereken bir kavşaktasın!

Kendi değerini geri plana attığın için kalıyorsun!

Sürekli kendinde hata arıyorsun. İçten içe daha fazlasını hak ettiğini biliyorsun ama sanki sesin kısılmış gibi. Sınır koymakta, itiraz etmekte ve net bir şekilde iyi gelmiyor demekte zorlanıyorsun. Zamanla idare etme noktasına geçmiş olabilirsin ve bu da özsaygını gölgelemeye başlamış. Kendini geri plana atmak, karşındakini otomatik olarak daha değerli yapmıyor aksine sadece seni daha silik ve yorgun hissettiriyor. İlişkiden kopamamanın sebebi, aslında kendini tam anlamıyla sahiplenemiyor oluşun olabilir. Sen de en az herkes kadar net, saygılı ve sevgi dolu bir ilişkiyi hak ediyorsun ve bunu önce sen kendine vermediğin sürece kimse tam olarak veremez. Kendini merkeze aldığın gün, kalmak mı gitmek mi istediğini çok daha cesur ve net bir şekilde söyleyebileceksin!

