Kopman Gerektiğini Bildiğin Halde Neden Kalıyorsun?

Senin kalbin biraz hem sevgili, hem terapist, hem de tamirci gibi çalışıyor. Karşındakinin yaralarını, eksikliklerini, zor geçmişini gördükçe ondan uzaklaşmak yerine bensiz olmaz diye daha da yaklaşıyorsun. İyi niyetin çok güçlü ama bu iyi niyet zamanla sana yük oluyor çünkü kimsenin hayatını tek başına sen toparlayamazsın. Onu kurtarmaya çalışırken kendi duygularını, sınırlarını ve yorgunluğunu arka plana atıyorsun. Oysa sağlıklı bir ilişkide herkes kendi yükünü taşımayı öğrenmek zorunda. Senin görevin kimsenin hayatının süper kahramanı olmak değil. Bazen en büyük iyilik, karşındakine kendi sorumluluğunu bırakmak ve kendi hayatını seçmek oluyor. Sen de artık kurtarıcı rolünü yavaşça bırakıp, önce kendini korumayı ve gözetmeyi öğrenmen gereken bir kavşaktasın!