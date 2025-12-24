Kopman Gerektiğini Bildiğin Halde Neden Kalıyorsun?
İnsanın aklı bazen gitmesi gerektiğini bilse de kalbi yüzünden olduğu yere çakılıp kalabiliyor. Kırıldığını, yıprandığını, huzurunun kaçtığını bilirsin ama bir türlü o kapıyı sonuna kadar kapatamazsın. Eğer sen de neden diye kendine kızıp duruyorsan, testimiz tam sana göre! Cevaplarını seç, bakalım aslında kopman gerektiğini bildiğin halde orada kalmanın arkasında hangi gerçek sebep yatıyor? Haydi başlayalım!
1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
2. Gitmem lazım ama gidemiyorum dediğin anlarda ilk aklına gelen cümle bunlardan hangisi?
3. Arkadaşların sana ilişkinle ilgili uyarı yaptığında sen ne diyorsun?
4. Aşağıdaki kavramlardan hangisi seni korkutuyor?
5. Partnerin kırıcı bir şey yaptığında en sık verdiğin tepki hangisi?
6. Aşağıdaki film türlerinden hangisi şu anki ilişkini en iyi anlatıyor?
7. Ayrılığı ciddi ciddi düşündüğünde seni en çok geri çeken şey ne oluyor?
8. Son olarak, kalbini en çok hangi kelime yakalıyor?
Yalnız kalmaktan korktuğun için kalıyorsun!
Hatıralara ve duygusal bağlara sıkı sıkı tutunduğun için kalıyorsun!
Kurtarıcı rolünü bırakamadığın için kalıyorsun!
Kendi değerini geri plana attığın için kalıyorsun!
