Şu Anki Moduna Göre Bir Şarkı Öneriyoruz!

Erkan Tuna Budak
24.12.2025 - 22:01

Müzik, duygularımızın en iyi tercümanıdır. Bazen kelimelerin yetmediği yerde bir ezgi imdadımıza yetişir ve tam olarak hissettiklerimizi anlatır. Peki şu anki ruh halin hangi şarkıda saklı?

Derin bir nefes al ve sana önerdiğimiz şarkıyı gör!

Şu anki modun ne?

Athena - Serseri Mayın!

Bülent Ortaçgil - Mavi Kuş!

Sezen Aksu - Rakkas!

Sezen Aksu - Biliyorsun!

Radiohead - No Surprises!

Gülşen - Bangır Bangır!

Cem Adrian & Aylin Aslım - Herkes Gider mi?

Müslüm Gürses - Affet!

Adamlar - Koca Yaşlı Şişko Dünya!

Fikret Kızılok - Gönül!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
