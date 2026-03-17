%100 Keten Mühendisliği: Yaz Sıcaklarında "Giyilebilir Klima" Etkisi ve Boyutsal Stabilite
Yaz sıcaklarının en kötü yanı şu terleme olayı... Hepimiz bu yüzden ferah kumaşlar tercih edip yaşadığımız rahatsızlığı minimuma indirmeye çalışıyoruz. Sıcak günlerde ne giyinsek de aşırı terlemelerden kurtulsak, sıcak havaların tadını çıkarsak diyorsanız bu içerikte cevap bulacağız.
Yaz mevsiminde ofis ortamında veya dışarıda yaşanan aşırı terleme sorununun temel müsebbibi kumaşın kendisi değil, maliyet optimizasyonu adına ipliklere karıştırılan petrol türevi polyester liflerdir. AVVA, tekstil sektöründe sıklıkla 'kolay ütülenir' (Easy Care) maskesi altında sunulan sentetik karışımları üretim bandından tamamen çıkararak, %100 Keten (Linen) materyalini saf haliyle işliyor. Bu selülozik mühendislik, gömleğin sadece bir giysi değil, vücut ısısını regüle eden doğal bir termal arayüz olarak çalışmasını sağlıyor.
Termodinamik Fark: Sentetik Karışım vs. AVVA Saf Keten
Endüstriyel "Natural Wash" ile Çekme Riskine Son
Teknik Kıyaslama Tablosu
|Teknik Parametre
|Standart Yazlık Gömlek (%50 PES / %50 Pamuk)
|AVVA %100 Keten (Linen)
|Termal İletkenlik
|Düşük (Isıyı içeride hapseder)
|Yüksek (Isıyı dışarı atar)
|Nem Yönetimi
|Teri emer ancak geç kurur (Islaklık hissi)
|Hızlı nem transferi ve buharlaşma
|Boyutsal Stabilite
|Yüksek (Kimyasal işlemle)
|Yüksek (Ön yıkama prosesiyle)
|Cilt Teması
|Statik elektriklenme ve yapışma riski
|Anti-statik, serin ve kuru tuşe
|Hava Geçirgenliği
|Polimer bariyer nedeniyle sınırlı
|Doğal gözenekler sayesinde maksimum