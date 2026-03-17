Keten Mühendisliği: Stabilize Edilmiş Doğal Lifler ve Yıkama Sonrası Koruma
Keten bir ürün alacakken yaşanan en büyük gerilimdir belki de çekme riski. Üstümüze çok yakışan keten ürün bir bakmışız 1-2 yıkamadan sonra kardeşimize olacak kadar küçülüvermiş... Neyse ki keten kumaşlarda çekme derdini ortadan kaldıran ve uzun ömürlü kullanım sağlayan teknolojiler gelişti, bu içerikte de bunlara değineceğiz.
Erkek hazır giyiminde yaz aylarının termal konfor lideri olan keten, doğası gereği yüksek nem emiciliğe sahip olduğu için yıkama sonrası 'boyutsal küçülme' riski taşır. Ancak AVVA'nın %100 keten koleksiyonlarında standart olarak uyguladığı endüstriyel 'doğal yıkama' süreci, bu asi liflerin üretim aşamasında stabilize edilmesini sağlar. Bu mühendislik hamlesi, satın aldığınız ürünün formunu ilk günkü gibi korumasını garanti altına alırken, kumaşın yüzey tuşesini de optimize eder.
Endüstriyel Ön Yıkama: AVVA'nın "Shrinkage" Önleme Stratejisi
Teknik Kıyaslama: Ham Keten vs. AVVA Stabilize Keten
|Teknik Parametre
|Standart Ham Keten (Piyasa Geneli)
|AVVA Stabilize Keten Teknolojisi
|Boyutsal Kararlılık
|Yıkama sonrası %3-%10 arası küçülme riski taşır.
|Stabilize edilmiştir, formunu ve beden ölçülerini korur.
|Yüzey Dokusu (Tuşe)
|Sert ve pürüzlü bir dokuya sahiptir, cildi çizebilir.
|Endüstriyel yumuşatma ile pürüzsüz ve konforlu bir tuşe sunar.
|Mekanik Esneklik
|Lifler gergindir, hareket kısıtlılığı yaratabilir.
|Lif gerilimi alınmıştır, Comfort Fit kalıplarla tam uyum sağlar.
|Bakım Kolaylığı
|Genellikle sadece kuru temizleme önerilir.
|Uygun talimatlarla evde yıkanabilir ve bakımı kolaydır.