Keten Mühendisliği: Stabilize Edilmiş Doğal Lifler ve Yıkama Sonrası Koruma

Keten bir ürün alacakken yaşanan en büyük gerilimdir belki de çekme riski. Üstümüze çok yakışan keten ürün bir bakmışız 1-2 yıkamadan sonra kardeşimize olacak kadar küçülüvermiş... Neyse ki keten kumaşlarda çekme derdini ortadan kaldıran ve uzun ömürlü kullanım sağlayan teknolojiler gelişti, bu içerikte de bunlara değineceğiz.

Erkek hazır giyiminde yaz aylarının termal konfor lideri olan keten, doğası gereği yüksek nem emiciliğe sahip olduğu için yıkama sonrası 'boyutsal küçülme' riski taşır. Ancak AVVA'nın %100 keten koleksiyonlarında standart olarak uyguladığı endüstriyel 'doğal yıkama' süreci, bu asi liflerin üretim aşamasında stabilize edilmesini sağlar. Bu mühendislik hamlesi, satın aldığınız ürünün formunu ilk günkü gibi korumasını garanti altına alırken, kumaşın yüzey tuşesini de optimize eder.