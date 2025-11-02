Saçlarının İçinde Kaybolan Hande Yener'in Yeni İmaj Denemesi Alay Konusu Oldu!
Uçuk kaçık kombinleri, çoğu zaman akıl sır erdiremediğimiz sahne kıyafetleriyle gündeme oturan Hande Yener'in siyahlara bürünüp, siyah saçlarının içinde kaybolduğu pozlar dillere fena düştü. Hande Yener, korku filminden fırlamış karakterlere benzetildi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gencecik bir kızken hayatımıza giren Hande Yener, Hülya Avşar aracılığıyla keşfedilen Türk pop müziğinin en aykırı ikonlarından biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde de yine yeni bir imaj denemesiyle karşımıza çıktı kendisi!
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın