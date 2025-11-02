Saçlarının İçinde Kaybolan Hande Yener'in Yeni İmaj Denemesi Alay Konusu Oldu!

Yoğun konser temposunu senelerdir hiç bozmayan, her defasında daha çok gündeme oturan ve gözleri üzerine çeken Hande Yener, sadece hepsi birbirinden hit şarkıları ve sahne performansıyla değil uçuk kaçık kombinleriyle de konuşuluyor.

Kimileri tarafından şimdilerin Aysel Gürel'i kabul edilen Hande Yener, her yeni sahne kombininde sınırları zorluyor, bambaşka parçaları bir araya getirerek kimi zaman absürt kimi zaman da eğlenceli bir tarz benimsiyor.