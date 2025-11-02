onedio
Saçlarının İçinde Kaybolan Hande Yener'in Yeni İmaj Denemesi Alay Konusu Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.11.2025 - 19:54

Uçuk kaçık kombinleri, çoğu zaman akıl sır erdiremediğimiz sahne kıyafetleriyle gündeme oturan Hande Yener'in siyahlara bürünüp, siyah saçlarının içinde kaybolduğu pozlar dillere fena düştü. Hande Yener, korku filminden fırlamış karakterlere benzetildi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Gencecik bir kızken hayatımıza giren Hande Yener, Hülya Avşar aracılığıyla keşfedilen Türk pop müziğinin en aykırı ikonlarından biri.

Yoğun konser temposunu senelerdir hiç bozmayan, her defasında daha çok gündeme oturan ve gözleri üzerine çeken Hande Yener, sadece hepsi birbirinden hit şarkıları ve sahne performansıyla değil uçuk kaçık kombinleriyle de konuşuluyor. 

Kimileri tarafından şimdilerin Aysel Gürel'i kabul edilen Hande Yener, her yeni sahne kombininde sınırları zorluyor, bambaşka parçaları bir araya getirerek kimi zaman absürt kimi zaman da eğlenceli bir tarz benimsiyor.

Geçtiğimiz saatlerde de yine yeni bir imaj denemesiyle karşımıza çıktı kendisi!

Her gün başka bir kadın olan Hande Yener bu sefer simsiyah, gotik bir fotoğraf çekimine girişmeye karar verdi. 

Beline hatta kalçasına kadar uzanan siyah saçlarını havalandıran ve saçlarının içinde kaybolduğu bir poz veren Hande Yener, dillere fena düştü.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 👇

