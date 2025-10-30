onedio
6 Ay Önce Hayatını Kaybeden Volkan Konak'ın Eşi Selma Konak'tan Yürek Dağlayan Paylaşım

6 Ay Önce Hayatını Kaybeden Volkan Konak'ın Eşi Selma Konak'tan Yürek Dağlayan Paylaşım

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.10.2025 - 13:56

Yaklaşık 6 ay önce kaybettiğimiz usta isim Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Karadeniz müziğinin efsane ismi, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ı ne yazık ki 31 Mart'ta kaybettik.

Karadeniz müziğinin efsane ismi, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ı ne yazık ki 31 Mart'ta kaybettik.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında sahnede fenalaşarak kalp krizi geçiren Volkan Konak, dakikalarca kalp masajı yapılmasa da kurtarılamamıştı. 

Her şey konser sırasında olduğu için hem seyirciyi hem de sosyal medyayı derinden etkilerken Volkan Konak'ın vefatı sanat camiasını yasa boğmuştu. 

Toparlanmaya çalışan çocukları ve ilk günkü gibi aşık eşinin paylaşımları zaman zaman magazin gündeminde yer aldı.

Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'ın yüreğindeki acı elbette hala dinmedi.

Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'ın yüreğindeki acı elbette hala dinmedi.

Geçtiğimiz saatlerde, sosyal medya hesabından biricik eşi Volkan Konak'la sımsıkı sarıldıkları bir pozunu paylaşan Selma Konak, Volkan Konak'ı rüyasında gördüğünü söyledi. 

'Kavuşmaların en ağırıdır kaybettiğimizi rüyada görmek' dedi.

