onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Konserde Üstüne Para Atan Seyirciye Sert Çıkan Gülşen'den Atatürk Uyarısı!

Konserde Üstüne Para Atan Seyirciye Sert Çıkan Gülşen'den Atatürk Uyarısı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.10.2025 - 12:20

Attığı her adımla olay olan Gülşen'in Cahide konserinde üstüne para atan seyirciye verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Gülşen'in Atatürk uyarısı dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıllar içerisinde birçok kült şarkıya imza atan Gülşen, Türk pop müziğinin en gözde isimlerinden biri.

Yıllar içerisinde birçok kült şarkıya imza atan Gülşen, Türk pop müziğinin en gözde isimlerinden biri.

Yoğun konser temposuna hiç hız kesmeden devam eden, zaman zaman sahne kombinleri, zaman zaman dansları, bakışları ve değişen imajıyla gündeme oturan Gülşen, sık sık magazine konu oluyor. 

Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise geçtiğimiz gün konserinde yaşanan hadise!

Cahide'de konser veren Gülşen, üstüne para atan seyircisine tepki gösterdi. "Üzerinde Atatürk resmi olan bir şeyi nasıl attınız ya?" dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
14
6
4
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın