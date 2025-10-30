Konserde Üstüne Para Atan Seyirciye Sert Çıkan Gülşen'den Atatürk Uyarısı!
Yıllar içerisinde birçok kült şarkıya imza atan Gülşen, Türk pop müziğinin en gözde isimlerinden biri.
Cahide'de konser veren Gülşen, üstüne para atan seyircisine tepki gösterdi. "Üzerinde Atatürk resmi olan bir şeyi nasıl attınız ya?" dedi.
