Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın Kızı Melisa, Yaşına Uygun Tarzıyla Hayran Bıraktı!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın Kızı Melisa, Yaşına Uygun Tarzıyla Hayran Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.10.2025 - 11:32

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın 2013 yılında dünyaya gelen, birkaç gün önce de 12 yaşına giren kızı Melisa Ilıcalı'nın duru, yaşına uygun tarzı övgü topladı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Acun Ilıcalı'nın 4 numarası, Şeyma Subaşı'nın göz bebeği Melisa Ilıcalı resmen gözümüzün önünde büyüdü!

Acun Ilıcalı'nın 4 numarası, Şeyma Subaşı'nın göz bebeği Melisa Ilıcalı resmen gözümüzün önünde büyüdü!

Acun Ilıcalı'nın 4 numarası, en küçük kızı Melisa Ilıcalı, 2013 yılında dünyaya gelmişti.

Minicik tatlı mı tatlı bir bebekken gördüğümüz Melisa'yı genç kızlık dönemine kadar anne ve babasının paylaşımlarıyla gördük. Son zamanlarda annesinin yaptığı işlerde daha sık görünmeye başlayan Melisa, geçtiğimiz günlerde 12 yaşına girmişti. 

Babası Acun Ilıcalı'dan ise hem duygusal hem de güldüren bir doğum günü mesajı gelmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Acun Ilıcalı'nın kızıyla paylaştığı baba kız pozunda Melisa'nın arasında morlar olan saçı, hafif makyajı ve güzelliği dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın kızıyla paylaştığı baba kız pozunda Melisa'nın arasında morlar olan saçı, hafif makyajı ve güzelliği dikkat çekti.

Annesi Şeyma Subaşı ile beraber çektikleri YouTube bölümlerinde saçlarına renk atma konusunda büyük bir hevesi olduğunu gördüğümüz Melisa'nın duru, yaşına uygun halleri sosyal medyada övgü topladı.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
