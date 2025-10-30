Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın Kızı Melisa, Yaşına Uygun Tarzıyla Hayran Bıraktı!

Acun Ilıcalı'nın 4 numarası, en küçük kızı Melisa Ilıcalı, 2013 yılında dünyaya gelmişti.

Minicik tatlı mı tatlı bir bebekken gördüğümüz Melisa'yı genç kızlık dönemine kadar anne ve babasının paylaşımlarıyla gördük. Son zamanlarda annesinin yaptığı işlerde daha sık görünmeye başlayan Melisa, geçtiğimiz günlerde 12 yaşına girmişti.

Babası Acun Ilıcalı'dan ise hem duygusal hem de güldüren bir doğum günü mesajı gelmişti.