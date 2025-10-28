onedio
Acun Ilıcalı'nın 4 Numarası Melisa'nın Doğum Günündeki Yeni Tarzı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.10.2025 - 16:39

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa artık 12 yaşında! Doğum gününde babasının paylaşımları kadar Melisa’nın tarzı da olay oldu. Mor saçları, sürmeli gözleri ve kombiniyle dikkat çeken Melisa, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Acun Ilıcalı’nın Şeyma Subaşı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa, göz açıp kapayıncaya kadar büyüdü!

Bugün 12 yaşına giren Melisa, babasının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Ilıcalı, “Canım kızım doğum günün kutlu olsun, hep böyle pozitif ve mutlu ol. Artık galiba doğum gününde ne oyuncak alalım günleri geride kaldı.” notunu düşerek kızına olan sevgisini bir kez daha gösterdi. 💞

Doğum gününde babasıyla ve ablalarıyla bir araya gelen Melisa’nın yeni tarzı ise büyük yankı uyandırdı.

Mor saçları, sürmeli gözleri ve kombiniyle poz veren Melisa sosyal medya kullanıcılarının radarın takıldı. 'Acun'un en aykırı kızı' , 'rock’n roll melisa' yorumları yağdı.

Gülistan Başköy
