Eski sevgilin seni düşündüğünde aklından ilk geçen şey “Keşke bazı şeyler farklı olabilseydi.” oluyor. Sana dair içinde hala çözülmemiş bir merak, hafif bir özlem ve kabul edemediği küçük bir pişmanlık var. Hayatına devam ediyor ama seninle yaşadıklarının duygusal etkisi tamamen silinmiş değil. Story’lerine bakıp adını duyunca içi hafif kıpırdıyor olabilir ve seni biriyle görse muhtemelen bu hoşuna gitmez! Sana geri döner mi? O başka bir hikaye… Ama net olan şu, kalbinde küçük bir yer hala sana ait...