Eski Sevgilin Senin Hakkında Ne Düşünüyor?
İtiraf et, zaman zaman eski sevgilinin seninle ilgili ne düşündüğünü merak ediyorsun. “Ne düşünüyor acaba?” sorusu içini kemiriyorsa, gel cevabı birlikte öğrenelim. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Söyle bakalım, nasıl bir ayrılık yaşadınız?
3. Ayrıldıktan sonra iletişim durumunuz nasıl oldu?
4. Peki, eski sevgilinle hala takipleşiyor musun?
5. Eski sevgilin seni şu an biriyle görse sence ne hisseder?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ayrıldıktan sonra onu hiç kıskandırmak istedin mi?
7. Ayrıldıktan sonra geri dönmek istedi mi?
8. Son olarak, ne kadar süren bir ilişkiniz oldu?
Seni özlüyor ve bazen "Keşke..." diyor.
Seni güzel hatırlıyor ama yoluna bakarak!
Seni çoktan aşmış!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın