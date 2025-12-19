onedio
Eski Sevgilin Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

İrem Coşkun
19.12.2025 - 22:01

İtiraf et, zaman zaman eski sevgilinin seninle ilgili ne düşündüğünü merak ediyorsun. “Ne düşünüyor acaba?” sorusu içini kemiriyorsa, gel cevabı birlikte öğrenelim. 👇

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Söyle bakalım, nasıl bir ayrılık yaşadınız?

3. Ayrıldıktan sonra iletişim durumunuz nasıl oldu?

4. Peki, eski sevgilinle hala takipleşiyor musun?

5. Eski sevgilin seni şu an biriyle görse sence ne hisseder?

6. Ayrıldıktan sonra onu hiç kıskandırmak istedin mi?

7. Ayrıldıktan sonra geri dönmek istedi mi?

8. Son olarak, ne kadar süren bir ilişkiniz oldu?

Seni özlüyor ve bazen "Keşke..." diyor.

Eski sevgilin seni düşündüğünde aklından ilk geçen şey “Keşke bazı şeyler farklı olabilseydi.” oluyor. Sana dair içinde hala çözülmemiş bir merak, hafif bir özlem ve kabul edemediği küçük bir pişmanlık var. Hayatına devam ediyor ama seninle yaşadıklarının duygusal etkisi tamamen silinmiş değil. Story’lerine bakıp adını duyunca içi hafif kıpırdıyor olabilir ve seni biriyle görse muhtemelen bu hoşuna gitmez! Sana geri döner mi? O başka bir hikaye… Ama net olan şu, kalbinde küçük bir yer hala sana ait...

Seni güzel hatırlıyor ama yoluna bakarak!

Eski sevgilin seni düşündüğünde yüzünde hafif bir tebessüm beliriyor. Sana dair kötü bir anısı yok, aksine 'İyi bir insandı, güzel şeyler yaşadık.” diye hatırlıyor. Arada bir aklına düşüyorsun ama özlem ya da geri dönüş isteği duymuyor. Hayatında iz bıraktığını düşünüyor fakat bu iz artık ona sadece olgun bir hatıra gibi geliyor. Sana karşı kırgın değil, kızgın değil, pişman değil… Kısacası, onun için güzel bir yerde duruyorsun ama geçmişte.

Seni çoktan aşmış!

Eski sevgilin seni düşündüğünde hiçbir yoğun duygu yaşamıyor. Ne özlem, ne pişmanlık, ne kızgınlık… Tamamen nötre geçmiş. Seni hayatında “Bir dönemdi ve bitti.” kategorisine koymuş durumda. Seni kötü hatırlamıyor, hatta bazen güzel anılarını bile düşünüyordur ama bunun onda yarattığı duygusal bir çekim yok. Senden yana bir beklenti, bir merak, bir dönüş ihtimali hissetmiyor. Seninle ilgili düşüncesi çok net, “Yaşandı, bitti; ikimiz de yolumuza baktık.”

