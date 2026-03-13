Cehalete Karşı Verdiği Savaşla Bilinen İlber Ortaylı'nın Capsleri Yeniden Gündem Oldu

Vefatıyla Türkiye'de yasa boğan akademisyen ve yazar İlber Ortaylı tarih ve eğitimdeki başarılarıyla ülkenin yetiştirdiği kıymetli bilim insanlarındandı. Ancak diğer bilim insanlarının aksine esprili tavırları ve zekasıyla son yıllarda bir popüler kültür öğesine de dönüşmüş, bu yolla tarihi başta gençler olmak üzere tüm ülkeye sevdirmişti.

Dönemin mizah akımı olan capslere de sık sık konuk olan Ortaylı'nın ardından onun cehalete karşı verdiği savaşı mizah yoluyla anlatan dönemin oldukça popüler capsleri kaldı.