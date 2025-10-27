onedio
Reynmen'in İtalya'daki Düğününe Akrabalarını Çağırmama Nedeni Tartışma Yarattı!

Reynmen'in İtalya'daki Düğününe Akrabalarını Çağırmama Nedeni Tartışma Yarattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.10.2025 - 21:47

Geçtiğimiz yıl Emire Cansu Kurtaran ile İtalya’da görkemli bir düğünle evlenen Reynmen, Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın sunduğu programda akrabalarını neden çağırmadığını açıkladı! 'Akrabalarımı davet etmek aklımdan bile geçmedi.' diyen ünlü fenomen sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu.

İşte detaylar...

Sosyal medyanın en popüler isimlerinden Reynmen, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile geçtiğimiz yıl İtalya’da masalsı bir düğünle evlenmişti.

Amalfi kıyılarında gerçekleşen bu özel törende çiftin yalnızca yakın dostları ve çekirdek aileleri vardı. O dönemde dikkat çeken bu detay, geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme geldi. Reynmen, Arem ve Arman’ın programında düğününe akrabalarını özellikle çağırmadığını itiraf etti.

Gerekçesini de oldukça net bir şekilde açıkladı:

twitter.com

Savunanlar da yok değildi tabii:

twitter.com

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
