Güllü'nün Ölümüyle İlgili Eski Patronundan Sarsıcı İddia: Kızı Tuğyan Cinayeti İtiraf Etmiş!

“İçeride Tuğyan Hanım’ın en yakın iki arkadaşı var. Onlar bu planlardan bahsetti. Biz hepsini avukat huzurunda ilettik” diyerek sözlerine devam etti.

Bir diğer iddia ise herkesi şaşkına çevirdi. Aydın’ın anlatımına göre, Tuğyan’ın yakın çevresinde “Keşke annemi böyle öldürmeseydim, kemikleri parçalandı çok üzüldüm” gibi pişmanlık içeren ifadeler duyuldu. Hatta araba kazası ya da silahlı saldırı gibi farklı yollarla cinayet planlarının konuşulduğu da iddialar arasında.

Tüm bu gelişmelerin ardından gözler şimdi Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na çevrildi. Şahitlerin ifadeleri ve sunulan belgeler ışığında soruşturmanın seyri önümüzdeki günlerde belli olacak.