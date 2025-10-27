Güllü'nün Ölümüyle İlgili Eski Patronundan Sarsıcı İddia: Kızı Tuğyan Cinayeti İtiraf Etmiş!
Yalova’da beşinci kattan düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni ve çarpıcı iddialar gündeme geldi. Sanatçının eski patronu Ferdi Aydın, daha önce de Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem hakkında iddialar ortaya atmıştı. Sözlerinin arkasında durmaya devam eden Aydın, bu kez yanında iki şahitle birlikte savcılığa giderek kızının cinayeti 6 aydır planlandığını öne sürdü. “Annemi öldürmek için bir katil bulur musun?” şeklinde bir notun bulunduğunu da iddia eden Aydın, olayın perde arkasının çok daha karanlık olabileceğini söyledi.
Gelin detaylara birlikte bakalım…
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül akşamı beşinci kattan düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Gül Tut, yani sahne adıyla Güllü’nün ölümü hakkındaki iddialar devam ediyor.
Bu kez olayın seyrini tamamen değiştirebilecek yeni iddialar geldi.
Aydın, ayrıca HTS ve arama kayıtlarını da delil olarak sunduklarını belirtti.
