Güllü'nün Ölümüyle İlgili Eski Patronundan Sarsıcı İddia: Kızı Tuğyan Cinayeti İtiraf Etmiş!

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
27.10.2025 - 15:36

Yalova’da beşinci kattan düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni ve çarpıcı iddialar gündeme geldi. Sanatçının eski patronu Ferdi Aydın, daha önce de Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem hakkında iddialar ortaya atmıştı. Sözlerinin arkasında durmaya devam eden Aydın, bu kez yanında iki şahitle birlikte savcılığa giderek kızının cinayeti 6 aydır planlandığını öne sürdü. “Annemi öldürmek için bir katil bulur musun?” şeklinde bir notun bulunduğunu da iddia eden Aydın, olayın perde arkasının çok daha karanlık olabileceğini söyledi. 

Gelin detaylara birlikte bakalım…

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül akşamı beşinci kattan düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Gül Tut, yani sahne adıyla Güllü’nün ölümü hakkındaki iddialar devam ediyor.

Herkes “cinayet mi, kaza mı?” diye merak ederken Güllü'nün tırnaklarından alınan örnek alınmış ve Bursa Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapora göre, tırnak örneklerinde başka birine ait DNA izine rastlanmadığı açıklanmıştı. Bu durum, olay öncesi herhangi bir boğuşma yaşanmadığı ihtimalini de güçlendirmişti. 

Ancak Güllü’nün bir dönem birlikte çalıştığı eski patronu Ferdi Aydın, sık sık olayın cinayet olduğunu savunarak kızını işaret etmişti.

Bu kez olayın seyrini tamamen değiştirebilecek yeni iddialar geldi.

Eski patron Ferdi Aydın, elinde belge ve şahitlerle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şok edici bir suç duyurusunda bulundu.

Ferdi Aydın, yanında iki şahitle birlikte adliyeye gittiğini belirterek, “Şahitler Tuğyan’ın cinayeti işlediğini ve bunu yaklaşık 6 aydır planladığını söylediler” ifadelerini kullandı. Üstelik Aydın’ın iddiasına göre olay sadece sözle sınırlı değil. “Annemi öldürmek için bir katil bulur musun” şeklinde yazılı bir notun bulunduğunu ve bunu da savcılığa sunduklarını dile getirdi.

Aydın, ayrıca HTS ve arama kayıtlarını da delil olarak sunduklarını belirtti.

“İçeride Tuğyan Hanım’ın en yakın iki arkadaşı var. Onlar bu planlardan bahsetti. Biz hepsini avukat huzurunda ilettik” diyerek sözlerine devam etti.

Bir diğer iddia ise herkesi şaşkına çevirdi. Aydın’ın anlatımına göre, Tuğyan’ın yakın çevresinde “Keşke annemi böyle öldürmeseydim, kemikleri parçalandı çok üzüldüm” gibi pişmanlık içeren ifadeler duyuldu. Hatta araba kazası ya da silahlı saldırı gibi farklı yollarla cinayet planlarının konuşulduğu da iddialar arasında.

Tüm bu gelişmelerin ardından gözler şimdi Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na çevrildi. Şahitlerin ifadeleri ve sunulan belgeler ışığında soruşturmanın seyri önümüzdeki günlerde belli olacak.

