Meslektaşı Hande Erçel'i İngilizcesiyle Zorbalayanları Affetmeyen Pınar Altuğ'dan Kadın Dayanışması!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
27.10.2025 - 12:53

Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde yüzü olduğu İtalyan takı markasının Çırağan'daki etkinliğinde konuklara ev sahipliği yapmıştı. Etkinlikte kombini ayrı, güzelliği ayrı konuşulan Erçel'i en çok gündemde tutan olay ise İngilizce konuşması olmuştu. Sosyal medyada eleştiri yağan güzel oyuncuya Pınar Altuğ'dan destek geldi. Altuğ, 'Her yaptığına zorbalanacak bir şey bulunuyor. Biraz herkes kendine mi baksa?' diye tepki gösterdi.

İşte detaylar...

Attığı her adımla olay olan Hande Erçel bu kez İngilizce konuşmasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Hande Erçel, hem özel hayatı hem kariyeri adım adım takip edilen ünlülerimizden malum. Güneş'in Kızları dizisiyle başladığı kariyerine şimdilerde Aşk ve Gözyaşı dizisiyle devam eden Erçel, geçtiğimiz haftalarda da 3 yıldır aşk yaşadığı Hakan Sabancı'dan ayrılmıştı. Son dönemde kariyerine ağırlık vermeye başlayan ünlü oyuncunun yaptığı dokuma eserler global marka yüzü olduğu İtalyan markası tarafından paylaşılmıştı. 

Güzel Sanatlar mezunu olan Hande Erçel'in Türkiye'nin dokuma sanatını marka elçisi olarak dünyaya tanıtması övgüleri de beraberinde getirmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Çırağan'daki etkinlikte İngilizce yaptığı konuşmasıyla tartışma yaratmıştı.

Gelen eleştirilerden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sosyal medyadaki tepkilere öfkelenen Pınar Altuğ dayanamayarak yorum yaptı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Altuğ, Hande Erçel'e gelen eleştirilere şu sözlerle tepki gösterdi:

'Hem çok güzel, hem başarılı, hem de çalışkan. Çok güzel işlere imza atıyor ama nedense her yaptığına zorbalayacak bir şey bulunuyor. Hadi beğeni göreceği ama insanın İngilizcesinin aksanını eleştirmek? Biraz herkes kendine mi baksa?'

