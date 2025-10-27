Meslektaşı Hande Erçel'i İngilizcesiyle Zorbalayanları Affetmeyen Pınar Altuğ'dan Kadın Dayanışması!
Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde yüzü olduğu İtalyan takı markasının Çırağan'daki etkinliğinde konuklara ev sahipliği yapmıştı. Etkinlikte kombini ayrı, güzelliği ayrı konuşulan Erçel'i en çok gündemde tutan olay ise İngilizce konuşması olmuştu. Sosyal medyada eleştiri yağan güzel oyuncuya Pınar Altuğ'dan destek geldi. Altuğ, 'Her yaptığına zorbalanacak bir şey bulunuyor. Biraz herkes kendine mi baksa?' diye tepki gösterdi.
Attığı her adımla olay olan Hande Erçel bu kez İngilizce konuşmasıyla sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyadaki tepkilere öfkelenen Pınar Altuğ dayanamayarak yorum yaptı.
