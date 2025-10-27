Meslektaşı Hande Erçel'i İngilizcesiyle Zorbalayanları Affetmeyen Pınar Altuğ'dan Kadın Dayanışması!

Hande Erçel, hem özel hayatı hem kariyeri adım adım takip edilen ünlülerimizden malum. Güneş'in Kızları dizisiyle başladığı kariyerine şimdilerde Aşk ve Gözyaşı dizisiyle devam eden Erçel, geçtiğimiz haftalarda da 3 yıldır aşk yaşadığı Hakan Sabancı'dan ayrılmıştı. Son dönemde kariyerine ağırlık vermeye başlayan ünlü oyuncunun yaptığı dokuma eserler global marka yüzü olduğu İtalyan markası tarafından paylaşılmıştı.

Güzel Sanatlar mezunu olan Hande Erçel'in Türkiye'nin dokuma sanatını marka elçisi olarak dünyaya tanıtması övgüleri de beraberinde getirmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Çırağan'daki etkinlikte İngilizce yaptığı konuşmasıyla tartışma yaratmıştı.