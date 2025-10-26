onedio
Uzun Süre Küs Kalmışlardı: Demet Akalın, Yıllar Sonra Barıştığı Fatih Ürek'le İlgili Konuştu!

Uzun Süre Küs Kalmışlardı: Demet Akalın, Yıllar Sonra Barıştığı Fatih Ürek'le İlgili Konuştu!

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
26.10.2025 - 16:14

Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında son durum merak edilmeye devam ederken, kız kardeşleri ölüm iddialarını yalanlamıştı. Ancak doktorların yakınlarını acilen hastaneye çağırması endişeyi arttırmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada durumunun kritik olduğu belirtilirken, son olarak Demet Akalın, dostu hakkında içini döktü. Bir dönem Fatih Ürek'le küs olduklarını söyleyen Akalın, 'İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışım oldu.' Korkularından bahseden ünlü şarkıcı 'Ölmeden vasiyetimi yapmak istiyorum. Kimseyle küs gitmek istemiyorum.' dedi.

İşte detaylar...

Kaynak: Magazin Burada

15 Ekim'de kalp krizi geçiren ve hemen akabinde yoğun bakıma alınan Fatih Ürek 12 gündür uyutuluyor.

15 Ekim'de kalp krizi geçiren ve hemen akabinde yoğun bakıma alınan Fatih Ürek 12 gündür uyutuluyor.

Sağlık durumu yakından takip edilen Ürek hakkında 'Öldü' iddiaları ortaya atılınca kız kardeşleri Nurgül ve Selvi açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı. Ardından hastaneden yapılan açıklamada Fatih Ürek'in durumunun kritik olduğu duyurulmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde de Fatih Ürek'in durumunun kötüleştiği ve yakınlarının acilen hastaneye çağırıldığı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz saatlerde de Fatih Ürek'in durumunun kötüleştiği ve yakınlarının acilen hastaneye çağırıldığı iddia edilmişti.

Selim Akar da sosyal medya hesabından ölüm haberlerini yalanlayarak,  'Ürek'in hayatta olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenilmiştir. Değerleri düşen sanatçının yakınları doktorları tarafından acilen hastaneye çağırılmıştır' açıklamasında bulundu. Ürek'in Alişan, Feyyaz Şerifoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok ünlü dostu da gece hastaneye koştu.

Son olarak Demet Akalın sağlık durumu hakkında konuştu.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
