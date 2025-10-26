Uzun Süre Küs Kalmışlardı: Demet Akalın, Yıllar Sonra Barıştığı Fatih Ürek'le İlgili Konuştu!
Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında son durum merak edilmeye devam ederken, kız kardeşleri ölüm iddialarını yalanlamıştı. Ancak doktorların yakınlarını acilen hastaneye çağırması endişeyi arttırmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada durumunun kritik olduğu belirtilirken, son olarak Demet Akalın, dostu hakkında içini döktü. Bir dönem Fatih Ürek'le küs olduklarını söyleyen Akalın, 'İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışım oldu.' Korkularından bahseden ünlü şarkıcı 'Ölmeden vasiyetimi yapmak istiyorum. Kimseyle küs gitmek istemiyorum.' dedi.
İşte detaylar...
Kaynak: Magazin Burada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
15 Ekim'de kalp krizi geçiren ve hemen akabinde yoğun bakıma alınan Fatih Ürek 12 gündür uyutuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde de Fatih Ürek'in durumunun kötüleştiği ve yakınlarının acilen hastaneye çağırıldığı iddia edilmişti.
Son olarak Demet Akalın sağlık durumu hakkında konuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın