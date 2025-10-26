onedio
Oyuncu Tolga Sarıtaş'a İkizi Kadar Benzeyen Genç Sosyal Medyayı Birbirine Kattı!

Oyuncu Tolga Sarıtaş'a İkizi Kadar Benzeyen Genç Sosyal Medyayı Birbirine Kattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
26.10.2025 - 15:18

Ünlü oyuncu Tolga Sarıştaş'a ikizi kadar benzeyen bir genç sosyal medyada gündem oldu. Gencin, göz renginden saçlarına kadar Sarışta'ı andırması goygoycuların diline fena düştü.

İşte detaylar...

Buradan izleyebilirsiniz:

Güneş'in Kızları, Söz, Arıza,Teşkilat gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş'ın ikizi bulundu! 😅

Güneş'in Kızları, Söz, Arıza,Teşkilat gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş'ın ikizi bulundu! 😅

Sosyal medyada bir gencin Sarıtaş'a benzerliği olay yarattı. Saç ve göz rengine kadar ünlü oyuncuyu andıran gencin bu benzerliği sosyal medyada goygoyculara malzeme oldu.


Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
