Alişan, Feyyaz Şerifoğlu Hastaneye Koştu: Fatih Ürek Hakkındaki O İddiayı da Selim Akar Doğruladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.10.2025 - 14:25

Yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Fatih Ürek'in öldüğü iddiası şok etkisi yaratmıştı. Ancak kız kardeşleri açıklama yaparak iddiaları reddetmişti. Bir yandan da durumunun kötüye gittiği ve bu nedenle de yakınlarının apar topar hastaneye çağırıldığı iddiası endişe yaratmıştı. Hastane çıkışı görüntülenen Alişan, Hakan Akkaya ve Feyyaz Şerifoğlu, Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında son bilgileri paylaştı. Ürek'in yakın dostu Selim Akar da doktorların hastaneye çağırması iddiası hakkında önemli açıklamalar yaptı. 

İşte detaylar...

Kaynak: 2. Sayfa, TV100, Megamag

Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında son bilgiler sevenleri tarafından araştırılmaya devam ediyor.

12 gündür uyutulan Fatih Ürek hakkında sosyal medyada 'Öldü' iddiaları ortaya atılmıştı. Kız kardeşleri Nurgül ve Selvi yaptıkları açıklamada iddiaları yalanlamış ve 'Yaşıyor, ölüm haberleri yanlış. Hastane açıklama yapacak ama fişi çekilmedi, kalbinin aletleri çıkmadı. Şu anda bekliyoruz. Fatih şu an Allah'a teslim o kadar.' ifadelerini kullanmıştı.

Ardından hastaneden açıklama gelmiş ve 'Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir' denilmişti.

Kısa bir süre önce de durumunun kötüye gittiği için yakınlarının hastaneye çağırıldığı iddiası konuşulmaya başlandı.

Instagram'daki @fitnelikfucurluk isimli magazin hesabı, Fatih Ürek'in durumunun kötüye gittiğini iddia ederek yakınlarının hastaneye çağrılmaya başlandığını söylemişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

O iddia doğru çıktı! Fatih Ürek'i ziyaret eden isimlerden oyuncu Feyyaz Şerifoğlu "Şu anda bir gelişme yok. Son durumu öğrenmeye geldik. Dua etmekten başka çaremiz yok." dedi.

Bitkin haliyle dikkat çeken Alişan da şu sözleri kullandı:

Fatih Ürek'i hastanede ziyaret eden bir diğer isim olan Hakan Akkaya da şu ifadeleri kullandı:

Fatih Ürek'in yakın dostlarından Selim Akar, doktorların yakınlarını hastaneye çağırdığı iddiasını doğruladı.

Sosyal medya hesabından iddialarla ilgili konuşan Akar, 'Fatih Ürek hakkındaki haberleri asılsızdır vefat ettiği yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Sağlık durumu ciddiyeti koruyan Ürek'in hayatta olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenilmiştir. Değerleri düşen sanatçının yakınları doktorlar tarafından acilen hastaneye çağrılmıştır. Ailesi ve dostları sevenlerinden yalnızca dua beklemektedir. Hastaneden, menajeri Mert Siliv veya ailesinden resmi bir açıklama yapılmadıkça lütfen hiçbir habere itibar etmeyiniz. Dualarımız Fatih Ürek ile…' dedi.

