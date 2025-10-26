Alişan, Feyyaz Şerifoğlu Hastaneye Koştu: Fatih Ürek Hakkındaki O İddiayı da Selim Akar Doğruladı!
Yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Fatih Ürek'in öldüğü iddiası şok etkisi yaratmıştı. Ancak kız kardeşleri açıklama yaparak iddiaları reddetmişti. Bir yandan da durumunun kötüye gittiği ve bu nedenle de yakınlarının apar topar hastaneye çağırıldığı iddiası endişe yaratmıştı. Hastane çıkışı görüntülenen Alişan, Hakan Akkaya ve Feyyaz Şerifoğlu, Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında son bilgileri paylaştı. Ürek'in yakın dostu Selim Akar da doktorların hastaneye çağırması iddiası hakkında önemli açıklamalar yaptı.
İşte detaylar...
Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında son bilgiler sevenleri tarafından araştırılmaya devam ediyor.
Kısa bir süre önce de durumunun kötüye gittiği için yakınlarının hastaneye çağırıldığı iddiası konuşulmaya başlandı.
O iddia doğru çıktı! Fatih Ürek'i ziyaret eden isimlerden oyuncu Feyyaz Şerifoğlu "Şu anda bir gelişme yok. Son durumu öğrenmeye geldik. Dua etmekten başka çaremiz yok." dedi.
Bitkin haliyle dikkat çeken Alişan da şu sözleri kullandı:
Fatih Ürek'i hastanede ziyaret eden bir diğer isim olan Hakan Akkaya da şu ifadeleri kullandı:
Fatih Ürek'in yakın dostlarından Selim Akar, doktorların yakınlarını hastaneye çağırdığı iddiasını doğruladı.
