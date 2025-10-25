onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Durumu Kötüye Gidiyor: Fatih Ürek'in Yakınlarının Hastaneye Çağırıldığı İddia Edildi!

Durumu Kötüye Gidiyor: Fatih Ürek'in Yakınlarının Hastaneye Çağırıldığı İddia Edildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.10.2025 - 23:10

11 gun önce evinde rahatsızlanan ve kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in son durumu merak ediliyordu. @fitnelikfucurluk isimli magazin hesabının iddiasına göre Fatih Ürek'in yakınları hastaneye çağırılmaya başlandı...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

15 Ekim'de ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in kalp krizi geçirdiğini öğrendik.

15 Ekim'de ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in kalp krizi geçirdiğini öğrendik.

59 yaşındaki Fatih Ürek'in evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı, 20 dakikalık CPR müdahalesi yapıldığı ve kalbinin ancak çalıştırabildiği ortaya çıkmıştı. 

Normale kıyasla oldukça uzun olan 20 dakikalık CPR müdahalesi herkesin endişelenmesine sebep olurken Fatih Ürek'in entübe edildiğini ve yoğun bakıma kaldırıldığını öğrenmiştik. 

72 saat boyunca uyutulacağı, 72 saatin sonunda da uyandırılacağı söylenen Fatih Ürek hala uyandırılamadı.

Kalbinde değil fakat kalp durması sonucu yapılan 20 dakikalık CPR'da beynine oksijen gidip gitmediğinden endişelenilen Ürek'in durumunun kötüye gittiği iddia edildi.

Kalbinde değil fakat kalp durması sonucu yapılan 20 dakikalık CPR'da beynine oksijen gidip gitmediğinden endişelenilen Ürek'in durumunun kötüye gittiği iddia edildi.

Instagram'daki @fitnelikfucurluk isimli magazin hesabı, bugün 11. gününde olan Fatih Ürek'in durumunun kötüye gittiğini iddia etti. 

@fitnelikfucurluk'un iddiasına göre Fatih Ürek'in yakınlarını hastaneye çağırmaya başladılar... 

İddialar doğru mu bilmiyoruz fakat sürecin beklenenden uzun sürdüğü ortada. Fatih Ürek'e acil şifalar diliyor, sağlığına kavuşup aramıza dönmesini dört gözle bekliyoruz...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
8
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın