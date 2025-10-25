Durumu Kötüye Gidiyor: Fatih Ürek'in Yakınlarının Hastaneye Çağırıldığı İddia Edildi!
11 gun önce evinde rahatsızlanan ve kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in son durumu merak ediliyordu. @fitnelikfucurluk isimli magazin hesabının iddiasına göre Fatih Ürek'in yakınları hastaneye çağırılmaya başlandı...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
15 Ekim'de ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in kalp krizi geçirdiğini öğrendik.
Kalbinde değil fakat kalp durması sonucu yapılan 20 dakikalık CPR'da beynine oksijen gidip gitmediğinden endişelenilen Ürek'in durumunun kötüye gittiği iddia edildi.
