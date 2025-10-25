onedio
Bir Sene Önce Annesini Kaybeden Ünlü Oyuncu Akın Akınözü'nden Acı Haber!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.10.2025 - 22:31

Geçtiğimiz sene temmuz ayında kendisi gibi oyuncu olan annesini kaybeden ve ağır bir yas sürecine giren Akın Akınözü'nden bir acı haber daha geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Şimdilerde Veliaht dizisinde oynayan Akın Akınözü'nü mutlaka tanırsınız.

Kısa bir süre içerisinde büyük bir yükseliş yaşayan ünlü oyuncu Akın Akınözü, en gözde erkek oyunculardan biri olmayı başardı. 

Payitaht Abdülhamid, Tuzak, Hercai, Kaderimin Oyunu gibi birçok başarılı yapımda rol alan Akın Akınözü, geçtiğimiz sene temmuz ayında kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü'nü kaybetmişti. 

Annesine, 'Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim…  Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak…' sözleriyle veda eden Akın Akınözü'nün cenazedeki hali yürekleri dağlamıştı.

Hala annesinin yasını tutan, her fırsatta da özlemini dile getiren Akın Akınözü'nden bir acı haber daha geldi.

Geçtiğimiz saatlerde, dayısının fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Akın Akınözü, dayısının da vefat ettiğini 'Anacığıma selam söyle dayıcığım' sözleriyle duyurdu.

