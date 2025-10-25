Bu Ne Güzellik: Yeliz Yeşilmen'in 15 Yaşındaki Kızı Asya, Son Haliyle Hayran Bıraktı!

Gencecik bir kızken hayatımıza giren Yeliz Yeşilmen, sapsarı saçları, masmavi gözleri ve duru güzelliğiyle gözleri üzerine çekenlerden olmuştu.

Evlendikten sonra sektörden kopan Yeliz Yeşilmen, popülaritesinden bir şey kaybetmemiş, herhangi bir projede yer almamasına rağmen özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla merak edilen ünlüler arasında kalmayı başarmıştı.

2010'dan bu yana Ali Uğur Akbaş'la evli olan Yeliz Yeşilmen, bir dönem şiddet iddialarıyla gündeme oturduysa da eşiyle yeniden barışmış, ailesini yeniden bir araya getirmişti. Bu evlilikten Asya isimli bir kızı, Birey isminde de bir oğlu olmuştu.