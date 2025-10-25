onedio
Bu Ne Güzellik: Yeliz Yeşilmen'in 15 Yaşındaki Kızı Asya, Son Haliyle Hayran Bıraktı!

Bu Ne Güzellik: Yeliz Yeşilmen'in 15 Yaşındaki Kızı Asya, Son Haliyle Hayran Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.10.2025 - 20:20

Şimdilerde bir projede yer almasa da sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Yeliz Yeşilmen'in artık bir genç kız olan 15 yaşındaki kızı Asya güzelliğiyle büyüledi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Çarli İş Başında, Aşkım Aşkım, Altın Kızlar, Hayat Bilgisi, Belalı Baldız gibi dizilerle adını duyuran Yeliz Yeşilmen'i mutlaka tanırsınız.

Çarli İş Başında, Aşkım Aşkım, Altın Kızlar, Hayat Bilgisi, Belalı Baldız gibi dizilerle adını duyuran Yeliz Yeşilmen'i mutlaka tanırsınız.

Gencecik bir kızken hayatımıza giren Yeliz Yeşilmen, sapsarı saçları, masmavi gözleri ve duru güzelliğiyle gözleri üzerine çekenlerden olmuştu. 

Evlendikten sonra sektörden kopan Yeliz Yeşilmen, popülaritesinden bir şey kaybetmemiş, herhangi bir projede yer almamasına rağmen özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla merak edilen ünlüler arasında kalmayı başarmıştı. 

2010'dan bu yana Ali Uğur Akbaş'la evli olan Yeliz Yeşilmen, bir dönem şiddet iddialarıyla gündeme oturduysa da eşiyle yeniden barışmış, ailesini yeniden bir araya getirmişti. Bu evlilikten Asya isimli bir kızı, Birey isminde de bir oğlu olmuştu.

Yeliz Yeşilmen, artık 15 yaşında olan kızı Asya'nın son halini geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeliz Yeşilmen, artık 15 yaşında olan kızı Asya'nın son halini geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaştı.

Kızının ilk kez röfle yaptırmasına izin verdiğini söyleyen Yeliz Yeşilmen, kızının yeni imajını çok beğendi ve takipçileriyle paylaştı. 

Uzun bir aranın ardından şimdilerde bir genç kız olan Asya'yı gören sosyal medya kullanıcıları ise Asya'nın güzelliğine hayran kaldı!

Annesinin genç kızlık dönemlerinden bile güzel olan Asya'ya maşallahlar havada uçtu.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
