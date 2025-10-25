Bu Ne Güzellik: Yeliz Yeşilmen'in 15 Yaşındaki Kızı Asya, Son Haliyle Hayran Bıraktı!
Şimdilerde bir projede yer almasa da sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Yeliz Yeşilmen'in artık bir genç kız olan 15 yaşındaki kızı Asya güzelliğiyle büyüledi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Çarli İş Başında, Aşkım Aşkım, Altın Kızlar, Hayat Bilgisi, Belalı Baldız gibi dizilerle adını duyuran Yeliz Yeşilmen'i mutlaka tanırsınız.
Yeliz Yeşilmen, artık 15 yaşında olan kızı Asya'nın son halini geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaştı.
