"Utanmaz Adam": 5 Yıl Sonra Konuşan Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz Açıklaması Sinirleri Fena Hoplattı!
Geçtiğimiz günlerde 5 yıl önce darp ettiği eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'la davasında karar çıkan ve 2 yıl 3 aylık cezasının 45 gününü cezaevinde geçirmesine karar verilen Ozan Güven'in 'Arsız ve utanmaz' basın açıklaması sosyal medya kullanıcılarının sinirini fena bozdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2020 yılında, oldukça çirkin biten Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz ilişkisini hatırlarsınız...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beş yıldır konuyla ilgili ağzını bıçak açmayan Ozan Güven, geçtiğimiz saatlerde bir basın toplantısı düzenlemişti. Kaçıran olduysa diye buraya bırakıyoruz...
Parmağını sallaya sallaya, büyük bir öfkeyle konuşan Ozan Güven'in hali ve tavrı oldukça rahatsız ederken, sözleri de tepki çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın