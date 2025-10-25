onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Utanmaz Adam": 5 Yıl Sonra Konuşan Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz Açıklaması Sinirleri Fena Hoplattı!

"Utanmaz Adam": 5 Yıl Sonra Konuşan Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz Açıklaması Sinirleri Fena Hoplattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.10.2025 - 19:11

Geçtiğimiz günlerde 5 yıl önce darp ettiği eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'la davasında karar çıkan ve 2 yıl 3 aylık cezasının 45 gününü cezaevinde geçirmesine karar verilen Ozan Güven'in 'Arsız ve utanmaz' basın açıklaması sosyal medya kullanıcılarının sinirini fena bozdu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2020 yılında, oldukça çirkin biten Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz ilişkisini hatırlarsınız...

2020 yılında, oldukça çirkin biten Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz ilişkisini hatırlarsınız...

Aşk, Deniz Bulutsuz'un yüzünün ve vücudunun halini paylaşarak Ozan Güven'in kendisine şiddet uyguladığını açıklamasıyla bitmişti. Deniz Bulutsuz darp raporu alarak şikayetçi olurken, Ozan Güven'den Bulutsuz'a karşı dava gelmişti. 

Başından bu yana olayı yalanlayan Ozan Güven ve yıllardır adaletin yerini bulmasını bekleyen Deniz Bulutsuz meselesinde karar geçtiğimiz haftalarda çıkmıştı. 

Ozan Güven'in 'cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından beraatine, 'kasten yaralama' suçundan ise 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti. Ozan Güven'den itiraz gelse de itiraz kabul edilmemiş, Ozan Güven’in denetimli serbestlik süresinin dışında kalan cezasının infazının 45 gününü açık cezaevinde geçireceğini öğrenmiştik.

Beş yıldır konuyla ilgili ağzını bıçak açmayan Ozan Güven, geçtiğimiz saatlerde bir basın toplantısı düzenlemişti. Kaçıran olduysa diye buraya bırakıyoruz...

Tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Parmağını sallaya sallaya, büyük bir öfkeyle konuşan Ozan Güven'in hali ve tavrı oldukça rahatsız ederken, sözleri de tepki çekti.

Parmağını sallaya sallaya, büyük bir öfkeyle konuşan Ozan Güven'in hali ve tavrı oldukça rahatsız ederken, sözleri de tepki çekti.

Başta 'Kadının canı ne ki?' sözleri olmak üzere, inatla ve öfkeyle Deniz Bulutsuz'dan özür dilemeyeceğini söylemesi sosyal medya kullanıcılarının siniri fena hoplattı.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
12
8
6
2
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın